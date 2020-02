Charmade alla i Malmö - upp som en sol och ned som en pannkaka

"Han är en stark spelare, bra bollmottagare och samtidigt snabb i djupled. Han är också bra avslutare och målskytt". Så var tränaren Sören Åkebys beskrivning av den brasilianske anfallare som Malmö FF värvade 2006. José Junior eller kort och gott Junior fick en massa lovord i samband med ankomsten från danska Odense.Det var oklart kring Afonso Alves framtid i Malmö FF 2006 som gjorde att klubben kände sig manad att hitta ett nytt anfallsnamn inför säsongen och valet föll alltså på en då 29-årig brasiliansk anfallare som gjort en hel del mål för Odense.”Vi är utomordentligt glada över att ha knutit Junior till klubben. Arbetet med att få in en högklassig anfallsspelare med bra meriter om Afonso flyttade under VM-uppehållet har varit högt prioriterat och det här är en utmärkt lösning" sade MFFs starke man Bengt Madsen till mff.se i samband med värvningen av Junior.Afonso Alves blev kvar vårsäsongen ut i MFF 2006 innan han lämnade för Heerenveen. Ersättaren Junior, hade då alltså redan funnits på plats i MFF i ett halvår efter att ha anslutit i januari från Odense, där han i den danska högstaligan gjort nio mål på 16 matcher.MFF blev Juniors elfte klubb sedan 1999, varav den åttonde i Europa. Innan tiden i Odense hade han hunnit med spel i Spanien (Cordoba), Belgien (Beveren), Frankrike (AC Ajaccio) och i England för Walsall, Derby och Rotherham.Så det var med andra ord en rejäl fotbollsnomad som MFF fick tag på i Odense.Tiden i MFF blev lyckad till en början och brasilianaren med det blonderade håret hade statistiskt sett en riktigt fin period i hans karriär.17 mål gjorde han totalt på 38 allsvenska matcher och den målskörden skulle bli bland det bästa han producerade i sin karriär.Men mot slutet av hans tid i MFF florerade uppgifter om att han gjort sig besvärlig på träningar och inte heller varit trevlig att ha att göra med för tränaren Sören Åkeby i omklädningsrummet. Lägg därtill att han tog sig en blöt natt på stan mitt under säsongen som han fick be om ursäkt för , vilket innebar att brasilianarens eftermäle inte blev på det sätt som det hade kunnat bli i MFF.Sportchefen Hasse Borg fick ändå till en försäljning på 15 miljoner kronor för brassen till FC Köpenhamn i januari 2008. I FCK blev det dock inte samma succé som varken i Odense eller i Malmö FF.Första säsongen där, 2007/2008 blev det bara åtta matcher, varav tre från start och tre mål. Säsongen efter startade han bara en match för huvudstadsklubben och gjorde åtta inhopp innan han lånades ut till Nordsjälland, där han stod för fem mål på elva matcher, varav tio från start.Säsongen 2009/10 blev det ingen match alls för FCK, då han var utlånad halva säsongen till Randers, där det blev totalt tio matcher. Under vintern såldes han dock av FC Köpenhamn till brasilianska EC Vitoria i den högsta brasilianska ligan, Série A. Där fick han en nytändning och gjorde 27 matcher från start plus fyra inhopp och åtta ligamål. 2011 var det dags för ytterligare ett klubbyte.Denna gång till Ceará men där blev det bara två ligamatcher och tre matcher i brasilianska cupen innan det var dags för ytterligare en ny påskrift. Denna gång för Bahia som också spelade i Série A den säsongen. Där blev det 27 matcher, varav 13 från start och fem mål. 2012 blev han kvar i Bahia men noterades då för bara elva matcher och ett mål. 2013 kom rapporter från Brasilien att han som 37-åring varvat ned i klubben ABC FC i Natal.17 klubbar blev det totalt för honom mellan 1999-2013.