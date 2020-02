FotbollDirekts avslöjande bekräftat i kväll - lämnar Djurgården

Den 26-årige mittfältaren har haft svårt att ta en ordinarie plats hos Djurgården. Förra säsongen lånades han ut till AFC Eskilstuna under hösten och där fick han mycket speltid. Det är också tanken med den utlåning som nu genomförs till Jönköping Södra som var klubben som han lämnade 2017 för just Djurgården.- Nu återvänder han till Jönköping igen där han lär få mycket speltid under låneperioden vilket han värderar högt, säger Bosse Andersson Kozicas lån till Jönköpings Södra sträcker sig under hela 2020 års säsong och därefter har han ett år kvar på kontraktet som går ut sista december 2021.- Jag sökte efter speltid och J Södra visade stort intresse, så efter lite funderande bestämde jag mig. Jag hade en bra tid där innan jag kom till Djurgården, säger Kozica själv om att bli utlånad.Jönköpings Södra är ett av flera lag i superettan som satsar mot att ta sig upp i allsvenskan till 2021 och har gjort flera nyförvärv, däribland Smajl Suljevic, Mostafa Zeidan och Eric Johana Omondi.- Jag tror att vi kommer att vara ett topplag och dominera de flesta matcherna, så det har påverkat mitt beslut. Jag gillar spelstilen och kommer att få rollen som 10:a. Det är där jag trivs bäst så jag är nöjd,