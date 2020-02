Yasin minns tillbaka: "Fick tveksamma domslut med oss i AIK"

Han lämnade AIK 2018 för spel med Al-Khor i Qatar och det var därifrån som han anslöt till Häcken inför den senaste säsongen.Kontraktet skrevs till och med 2021 års säsong och hos Hisinge-klubben var han ordinarie och stod för två mål i allsvenskan på 27 matcher.Med drygt 130 framträdanden på matchkontot i allsvenskan har han fått en ganska bra bild av hur saker och ting fungerar i serien och jämför också med det han nu fått upplevt under Häckens träningsmatcher under träningslägret.- Det varnas inte bara för sakens skull. Inget illa mot domarna i allsvenskan, men nivån måste höjas lite till och de måste våga stå upp mot storlagen som har stor publik. Det är irriterande, det tar mycket på energin. Går man in och tacklar kan man få en varning för ingenting, säger han till GT Yasin tycker också i intervjun att Häcken borde tuffa till sig lite mer som klubb.- Jag har sagt det till många tidningar och det kanske har blivit en jobbig grej, men klubben borde vara mer kaxig. Men ambitionen finns och rätt människor jobbar i Häcken nu för att vi ska kunna ta nästa steg. Marcus Jodin, klubbchef och Martin Ericsson. assisterande sportchef, har kommit in och det är bra driv i båda. Vi är på väg någonstans, men när det exploderar får vi se. En dröm för mig hade varit att vinna cupen i vår och ta oss ut i Europa och till hösten slåss om de tre platserna där uppe.