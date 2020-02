MFF segrade igen - Christiansen bakom det mesta

Jon Dahl Tomasson fortsätter hålla igång så många spelare det bara går under försäsongen. Och han matchar laget stenhårt. Under lördagen inledde MFF cup-äventyret samtidigt som de planerat in en extra träningsmatch på kvällen mot Jönköpings Södra.– Alla ska få möjligheten att visa framfötterna. Det är det bästa för klubben, sa Tomasson på presskonferensen efter Syrianska.



MFF inledde också matchen bra mot ett betydligt tuffare motstånd från J-södra. Det dröjde dryga 20 minuter innan talangen Tim Prica blev frispelad av Jo Inge Berget. Väl fri gjorde han inga misstag och passerade Frank Pettersson och la in ledningsmålet i det tomma målet.



Det blev en fysisk match på Malmö IP där J-södra gjorde vad de kunde, men de hade en tuff första halvlek. Anders Christiansen visade vilken nivå han håller trots en del skadekänningar och frispelade Sören Rieks med en perfekt passning i djupled. Dansken gjorde inga misstag i avslutet och 2-0 var ett faktum. Christiansen hann med en assist till och det var MFF:s sista mål för kvällen när han serverade Erdal Rakip som petade in 3-0 från ett kort avstånd.

J-södra kom ut bättre i den andra halvleken och ställde MFF inför bekymmer ett par gånger. Det ledde till dubbla reduceringar. Först från nyligen inlånade Dzenis Kozica från Djurgården och ett självmål av Lasse Nielsen.

Så ställde lagen upp:

Malmö FF: M. Nilsson - Borgström, Andersson, Nielsen (K), Knudsen - Christiansen, Mujanić, Rakip, Berget, Rieks - Prica



Jönköpings Södra: Pettersson - Gustafson, Crona, Zeidan, Svensson, Suljević, Johana Omondi, Kozica, Haliti, Al-Ammari, Beqaj