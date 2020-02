MFF bestulna på telefoner - efter inbrott under matchen

Under första matchen mot Syrianska var det mycket folk på plats och läget var lugnt, men under kvällen var det mindre åskådare och då slog tjuvarna till.– Det var under den matchens andra halvlek som tjuvar var inne. Då hade vi så klart ändå låst omklädningsrummet. Och som vanligt stod en värd utanför och kollade så att inga obehöriga kom in, säger Peter Narbe till Sydsvenskan



Det stoppade dock inte tjuvarna från att slå till från utsidan.

– Man slog sönder en ruta på utsidan och bröt upp en dörr mellan två rum och tog sig in i vårt omklädningsrum. Jag hade inte ens en aning om att man kunde ta sig in ett annat håll, säger Peter Narbe och fortsätter:

– Ärendet är polisanmält. Det var framför allt telefoner som man stal. Någonstans mellan fem och tio som det verkar nu. Det innebär ju både kostnader och krångel.

Men MFF hade kunnat varit varnade för veckan innan hände nämligen precis samma sak när FC Rosengård mötte Nordsjälland och då slog tjuvarna till mot danskornas omklädningsrum. – Vi är förstås medvetna om riskerna och har varit med om inbrott på andra ställen. Men vi får se över rutinerna och säkra upp oss själva ännu mer. Här lär vi den hårda vägen.