Håller inte med Norling, ser visst en guldtrupp - öppnar samtidigt för att lämna AIK

Han tror själv att det måste vara den sextonde säsongen han drar på sig den svartgula tröjan. Under den tiden har Per Karlsson, 34, utvecklas till en av AIK:s största kulturbärare genom tiderna. Därför kan säsongen 2020 bli speciell.



För det är ett kontrakt som löper ut, och den pålitlige mittbacken ser nu två fina vägar som karriären kan ta.

- Ja, jag är sugen på något nytt, säger Per Karlsson till FotbollDirekt.se.



Om jag minns den första matchen i AIK? Jadå. 2003. Cupmatch mot Häcken, vinst 2-0. Som defensiv mittfältare till och med. Per Karlsson ler, plockar upp pappmuggen med kaffe från bordet och tar en liten klunk.

Han ser harmonisk och bekväm ut.

Med sig själv, med fotbollen och livet i stort. I dag är “Pertan” gift, han har barn och även om...

