"Det här är något som visar vad den här matchen betyder"

WOLFSBURG.Drygt 85 procent av Wolfsburgs vuxna invånare jobbar på Volkswagen i en stad som inte riktigt är en stad utan en fabrik. Som också är en stad.VW-fabriken har två skift per dygn.Ett av dessa skift drar igång kl 22:00, en timme efter avspark på den arena som heter...ja, gissa...Volkswagen Arena.Och det är nattskiftet som är fotbollsfolket på fabriken. Ett av skälen till att många har nattskiftet är att de kan se ligamatcherna på helgerna.Malmö FF är dessutom inget motstånd som innebär att man gör allt för att byta sitt skift.Det här innebär att Malmös spelare lär uppleva en kuliss som påminner om hemmaplan. Drygt 4.000 MFF-anhängare beräknas ta sig till den tyska staden, där väldigt många inleder bussresan på natten mellan onsdag och torsdag.- Det är ju fantastiskt och visar också vad den här matchen betyder för Malmö som stad och för klubbens fans. Våra spelare kommer att få energi av att så många är här, så det är extra viktigt, sa Malmös tränare, Jon Dahl Tomasson, på den sedvanliga inför-matchen-presskonferensen.På den svarade dansken också på frågor om varför han lämnat spelare som Romain Gall och Bonke Innocent hemma i Malmö.- Bonke är inte klar, sa Tomasson, och syftade på att han haft skadeproblem.Gall?- Vi har en stor trupp, det är därför han är hemma.Det svaret kan förstås bara tolkas på ett enda sätt.Malmö behöver sälja för att tunna ut en bred trupp - och högst sannolikt för att ta in ytterligare något namn; Romain Gall är en spelare som det finns ett intresse för på marknaden. Han kommer inte tillhöra MFF när allsvenskan drar igång.Malmö tränade under onsdagskvällen på den arena som lyser stort och klart i grönt. När det väl är dags för kick off kommer den delvis vara himmelsblå och det lär höras att det inte är många timmar med bil från Malmö.