FEM SNABBA efter Dif - Dalkurd: "Han kommer oroa rejält"

Seger för Djurgården i premiären av Svenska cupens gruppspel. Dalkurd besegrades med 3-2 efter att hemmalaget haft ledningen med 3-0. FotbollDirekts Mats Jonsson såg matchen och såg en spelare som kommer att skapa ytterligare oro hos motståndarna kommande säsong.



Djurgården vann med 3-2, spontan kommentar efter matchen?

- Bländande första halvlek, eller rättare sagt första halvtimme, från hemmalagets sida. Den andra halvleken var inte så upplyftande. Typisk försäsongsmatch, trots att det handlar om tävling när cupen nu har dragit igång. Det var inte alls långt borta att Dalkurd kunde hämta in hela 3-0-försprånget. Men ändå en rättvis seger för Djurgården som åtminstone i den första halvleken visade den kvalitet som laget besitter.



Men vad hände i den andra halvleken för Djurgården?

- Där fick vi nog se ett utslag av det faktum att Djurgården bara spelat en träningsmatch den här säsongen. Det som var så fint i den första halvleken saknades helt i den andra. Ett mer spetsigt Dalkurd och en John Junior med bättre sikte i avsluten och det hade kunnat blivit en förlust för Djurgården.



Emir Kujovic, två mål och en assist, kan han vinna skytteligan i allsvenskan?

- Det kan han absolut och han agerade som en typisk målgörare - syntes i stort sett bara vid målen. Ganska osynlig i övrigt men det hade nog sin förklaring i att han och övriga laget bara spelat en träningsmatch. Både han och laget kommer att komma ännu starkare när det blivit fler matcher i benen och säsongen kommit en bit på väg.

Han visade i alla fall att Djurgården har mer än ett hot på fasta denna säsong. Tidigare var det mest Marcus Danielson som var där med sin skalle. Kujovic hann då inte göra sig gällande på samma sätt förra säsongen, då han kom in sent men nu finns han också där. Vilket förstås kommer att skapa ännu mer bekymmer för motståndarna och oroa rejält på hörnor och frisparkar och det gör att motståndarlagen har ytterligare en spelare att hålla reda på.



Dalkurd, vad säger du om det laget?

- Det fanns embryon till något riktigt bra. John Junior visade i den här matchen att han håller allsvensk klass - åtminstone tills det blir dags att komma till avslut. Efter ett "mellanår" verkar det nu som om Dalkurd har laddat om och lär nog vara med och tampas om lagen som vill upp i allsvenskan. Superettan ser, åtminstone på förhand, mer spännande ut än på många år med riktigt många lag om budet. Stundtals rullade Dalkurd boll riktigt fint och fick Djurgården att se passivt ut.



Något annat som du vill ta upp kring matchen?

- Publiksiffran. Djurgården är svenska mästare och det här är första möjligheten för lagets supportrar att se sitt mästarlag spela en tävlingsmatch på hemmaplan efter SM-guldet. Då dyker det upp 7 047 åskådare. Det var prick 300 fler, 7 347 som såg Djurgårdens ishockeylag i den långa serielunken mot jumbon Leksand i SHL i torsdags. Ur det perspektivet är inte dagens publiksiffra godkänd. Borde inte regerande mästarna dra fler i tävlingspremiären på hemmaplan än vad hockeylaget gör mot jumbon? Det känns så åtminstone. Matchen spelades dessutom på en bra tid, en lördag strax efter lunch och under stängt tak, så den hårda vinden som varit i Stockholmsområdet behövde heller inte hemmapubliken tampas med. Nej, publiksiffran borde kunnat varit åtminstone femsiffrig, vilket den väntas bli på måndag när arenakompisen Hammarby möter Varbergs BoIS i sin premiärmatch i svenska cupen.