Blåvitt jobbar på nyförvärv - men kan stanna på ett enda

IFK Göteborg jobbar för att få in nyförvärv inför allsvenska premiären - men det man stanna vid ett enda, Alexander Jallow. Sportchef Kennet Andersson räknar men nyförvärv, men lägger in en brasklapp:

– Det kan jag inte lova. Ingen vet vad som händer och det svänger snabbt. Men vi tittar på det och vi räknar med det i alla fall, så kan man säga, säger Andersson till Göteborgsposten.

IFK Göteborg har fått in ett nyförvärv i Alexander Jallow från Jönköpings Södra. Men det är ingen hemlighet att man hoppats på mer - framför allt en mittback har varit target för Blåvitt i vinterfönstret.

Än så länge finns inget på plats. Blåvitts sportchef Kennet Andersson pratar nu om läget - han försäkrar supportrarna om att man jobbar hårt:

- Vi jobbar stenhårt, varje dag, hela tiden, med att sätta Blåvitt först. Det är 39 dagar kvar till allsvenskan börjar, hade vi velat haft alla spelare, haft en full trupp i januari? Mm, självklart. Det är inget konstigt med det. Men vi jobbar efter alla parametrar vi har. Med kvalitet, position, ekonomi, läget i truppen ... Sedan blir tiden också en parameter som växer, säger sportchefen till Göteborgsposten.



Kennet Andersson säger att Blåvitt vill ha en trupp på 20-22 man. Just nu har man 18 man tillgängliga, efter flera skador under vintern. Men om det kommer in något mer?

