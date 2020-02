"Kan se illa ut men ser bättre ut än ifjol höst"

FotbollDirekt har i flera artiklar berättat om det prekära ekonomiska läget för Östersund. Häromdagen kom det också uppgifter om att det var tveksamt om klubben ens skulle få de 15 miljoner kronorna från företaget Puls8 - det sponsringsavtal som hos överklagandenämnden ska ha räddat klubben från att bli tvångsdegraderat.Östersundsposten skriver på onsdagen att bokslutet visar ett totalt underskott på 51,2 miljoner kronor men genom att lösa upp en periodiseringsfond slutar summan på 40,7 miljoner kronor.Det totala kapitalet visar på 20,5 miljoner kronor i negativt kapital och soliditeten är -78,81 procent.– Vi måste naturligtvis räta upp det negativa egna kapitalet. Dels utifrån den kontrollbalansräkning som upprättades per 31 augusti ifjol. Och dels för att kunna få framtida elitlicens från fotbollsförbundet, säger Lennart Ivarsson till Östersundsposten Men samtidigt inser han att läget är prekärt.– Det här är ett katastrofresultat. Inget företag eller bolag kan under någon längre tid leva vidare med så stora förlustsiffror, kommenterar VD:n Lennart Ivarsson.Det stora misstaget som Östersund ser ut att ha gjort är att ha satt en budget för 90 miljoner kronor. Utgifterna översteg den summan och då intäkterna stannade på 47,8 miljoner kronor var det där som det största underskottet uppkom.- Vi fick aldrig de intäkter som budgeterats. Här handlade det om att både matchintäkter, sponsring och spelarförsäljningar hamnade betydligt lägre än vad som förutspåddes, säger Ivarsson.Östersundsposten skriver också att klubben hade budgeterat med 20 miljoner kronor i spelarförsäljningar. Det blev fyra miljoner kronor som kom in när det bara blev en spelarförsäljning - Hosam Aiesh till IFK Göteborg.