MFF historiskt i Sverige - VAR-test mot Wolfsburg

Det var den 17 februari som Uefa tillkännagav beslutet att alla slutspelsmatcher i Europa League från och med 2020 ska ha VAR som hjälpmedel.Tidigare var det klart att det bara skulle vara slutspelsmatcherna i Champions League och Europa League-finalen som skulle ha det.Men det nya beslutet innebär alltså att Malmö FF:s match på torsdagen mot Wolfsburg omfattas av beslutet och det är alltså första gången som VAR kommer att praktiseras på svensk mark med ett svenskt klubblag inblandat.Roberto Rosetti betonar också att tester under Champions League har visat att det tiden för bedömningarna har minskat avsevärt jämfört med hur det exempelvis var under fotbolls-VM i Ryssland 2018.- Så här långt har snittet för en bedömning varit en och en halv minut, det är 15 sekunder kortare i snitt än under föregående säsong, säger Rosetti till uefa.com. - VAR ska användas för att korrigera allvarliga missar som domaren gör. Inte för att användas vid kontroversiella och tveksamma situationer. Fotbollen behöver bra domare med starka personligheter som tar korrekta och modiga domslut, även i svåra situationer, säger Rosetti.Uefa har också beslutat att införa VAR i de playoffmatcher som ska spelas till sommarens EM och även i VM-kvalmatcherna till mästerskapet 2022 i Qatar.