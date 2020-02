JUST NU: I Hammarby till 2022 - ''Stor del i vår fantastiska utveckling''

Hammarby håller hårt i Jesper Jansson. Nu är ett nytt treårskontrakt klart.

– Vi har tagit stora kliv de senaste åren, men jag känner att vi inte är klara i Hammarby, och nu kan vi trumma vidare, säger Jansson till klubbens officiella websajt.



Hammarbys Jesper Jansson kom in under våren 2017 när han ersatte Mats Jingblad. Då hade han lämnat FC Köpenhamn och övergången blev mycket överraskande, Jansson som ju under många år var frontansiktet nummer ett för Helsingborg och bland annat fem titlar 2010-2012.



Nu får Hammarby behålla sportchefen sedan Jesper Jansson gått med på ett nytt avtal för tre år framåt.

– När jag kom till klubben sa jag att jag ville ha tre år för att se om jag skulle trivas i Hammarby och om Hammarby skulle trivas med mig, och uppenbarligen trivs vi riktigt gott med varandra, säger Jansson.



Under den förre HIF-chefens tid i Hammarby så har transferrekord slagits och Hammarby är på väg att etablera sig som en toppklubb. Bara sedan årsskiftet så har Jansson gjort två av vinterns största allsvenska affärer i Paulinho från Israel och Abdulrahman Khalili från turkisk fotboll, samt danske David Ousted från amerikanska MLS.



Jesper Jansson kommenterar utvecklingen så här:

– Vi har tagit stora kliv de senaste åren, men jag känner att vi inte är klara i Hammarby, och nu kan vi trumma vidare, säger han.



Ordförande Richard von Yxkull:

– Han har haft stor del i vår fantastiska utveckling de senaste åren, säger von Yxkull.



Jansson har sedan han tog över Bajen sålt spelare för cirka 93 miljoner, det var innan Nikola Djurdjic till Kina.

