Arenan riskerar att inte bli färdig för Sirius - ''Inte förvänta sig det''

Sirius nya arena har byggts under flera år och är ännu inte klar, trots att den efterlängtade invigningen nu kommer att äga rum i vår.

- Man bör inte förvänta sig att arenan kommer vara helt klar till Sirius premiär då finns risken att man blir besviken, säger Idrotts- och fritidschefen på Uppsala kommun.



Sirius kamp för en ny hemmaarena efter klassiska Studenternas har varit något som pågått väldigt länge. Sedan några år har en byggnation varit igång, men det har gått långsamt och Sirius spelade fjolåret i ett halvfärdigt projekt.



Nu har Sirius officiella hemsida fått en intervju med Josefine Åhrman som är idrott och fritidschef på Uppsala Kommun och Åhrman beskriver utmaningarna som har varit och hur den i så många år frostiga relationen mellan Sirius och kommunen ser ut i dag.

- Det har varit en utmanande resa, säger Josefine. Att säkra allsvenskt spel samtidigt som bygget har pågått har varit ansträngande men nu känns det bra.”



Hur färdig kommer arenan vara till Sirius premiär i början av april?

- Man bör inte förvänta sig att arenan kommer vara helt klar till Sirius premiär då finns risken att man blir besviken. Så helt klar kommer den inte vara. Det är främst utanför arenan, norra torget ut mot Stadsparken som inte kommer vara klart.



En annan fråga som kommit in till Sirius är hur utbudet i kiosker kommer se ut?

- Vi är nu också i slutförhandlingarna med de som ska driva kioskerna. För oss i kommunen har det varit viktigt att klubbarna ska ha en bra relation till den som driver kioskerna. Målet är så klart att kioskerna ska vara öppna till premiären.”



Hur ser du på relationen mellan Uppsala Kommun och Sirius?

- Jag vet att relationen tidigare har varit ansträngd men min upplevelse är att vi har en bra relation idag med Sirius. Vi arbetar tillsammans men som i alla relationer så handlar det om att hitta de bästa lösningarna t.ex. utformning av arenan, plan gällande kioskerna och matchavtalet.



Det har pratats en del om att Sirius inte kommer ha råd att hyra in sig i kontorsdelen av den nya arenan, hur ser du på det?

- Jag ansvarar för den sportsliga delen och vårt gemensamma mål är att Sirius ska kunna bedriva hela sin verksamhet på Studenternas. Det har varit en gemensam ambition från dag ett både från Sirius och kommunen. Nu är vi inte där ännu, men genom ett kortsiktigt hyresavtal för Sirius hemvist så möjliggör vi för Sirius att successivt växa in i arenan.



Sirius spelar sin premiär i årets allsvenska på Studenternas den 5 april mot Falkenberg.

































Du kanske även vill läsa: