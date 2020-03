EXTRA: Blåvittikonen Stefan Lindqvist är död

IFK Göteborg har förlorat ett namn som för alltid kommer att vara ett av deras största - och överhuvudtaget stor i svensk fotboll. Stefan Lindqvist är död. Den forne lagkaptenen avled under söndagen, meddelar nu IFK Göteborgs officiella hemsida: ”Tack för minnena, Stefan”.



Stefan Lindqvist är ett stort namn för IFK Göteborg, så stort att han hade en huvudroll i det Blåvitt som i mitten av 1990-talet var så framgångsrikt som förmodligen aldrig någonsin ett allsvenskt klubblag, vare sig före eller efter.



Nu har han gått bort i sviterna ALS. Det är IFK Göteborg som meddelar att sjukdomen till sist tagit den förr Blåvitthjältens liv. En mycket sorglig nyhet och som blir än mer ledsam när han bara fick bli 52 år gammal.



Men vilka oerhörda minnen vi har med Stefan Lindqvist.

Han var ju som sagt i absolut centrum i ett IFK som tog f e m SM-guld och inte minst fantastisk i det lag som gick fram till kvartsfinal i Champions League 1995. Lindqvist hann även göra 5 A-landskamper.



Sedan ska vi också ha i minnet att han var utlandsproffs i Schweiz, Kina, Skottland och Norge. När han var i Schweiz så spelade han i klubben Neuchâtel Xamax FC.



Det var 2012 Stefan Lindqvist fick sitt svåra sjukdomsbesked om den dödliga sjukdomen. Men trots det katastrofala beskedet så tog han det med fattning.

– Då hade jag redan processat det i två år, jag visste vartåt det barkade. Just när beskedet kom var det varken någon överraskning eller chock, sade han i en intervju med GT i somras.



– Det har varit många tuffa stunder. Men jag har ändå haft väldigt mycket tur. Normalt dör personer som får ALS efter ett par år. För mig har försämringen gått mycket långsammare.



Så sent som i somras hyllades Lindqvist när IFK Göteborg mötte Gif Sundsvall på Gamla Ullevi. Där samlades pengar in till ALS-forskningen.

– Man har märkt att det har varit väldigt starka reaktioner, folk bryr sig verkligen om en. Det är något jag uppskattar, sa Lindqvist i samband med hyllningen.



IFK Göteborg skriver så här på sin hemsida efter dagens besked:

”I sorgen tänker vi särskilt på Stefans fru Ulrika och döttrarna Victoria och Annie. Tack för minnena, Stefan. Vila i frid”.