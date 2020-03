Totala förödelsen - den forne HIF-stjärnan visar sitt förstörda hus

En tornado har dragit in över Tennessee och det skedde natten till tisdag. Det slutade med fruktansvärda konsekvenser och många döda, men där alltså David Accam klarade sig med livet i behåll.”Galnaste natten någonsin”, skriver han på Twitter.Resultatet av katastrofen har slutat med 19 döda och ett 40-tal byggnader är i ruiner. Det hela hände under natten till tisdag.Men inte nog med det så har över ett hundratal människor blivit hemlösa, liksom sjukhusvistelse för över 150 personer i sviterna av det enorma ovädret.Kvällsposten skriver att myndigheterna i Tennesse kommenterar situationen så här.– Natten var en påminnelse om hur ömtåligt liv är, sa Nashvilles borgmästare John Cooper under en presskonferens på tisdagsmorgonen lokal tid, enligt AP.Den här tornadon beskrivs ha haft en radie på över 20 mil. David Accam reflekterade så här över dramatiken som mycket väl kunde ha kostat honom livet.”Tack Gud””Galnaste natten någonsin. Tack Gud för att vi överlevde det”.