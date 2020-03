Rasmus Elms beslut - nu han lägger av: ''Äntligen får jag lyssna på min kropp''

– För min del så känns det väldigt bra. Äntligen får jag lyssna på kroppen, säger Elm till FotbollDirekt.se.

Det är Gasten-väder i början av mars. Kalmar FF:s träningsplan, bara ett stenkast från Guldfågeln Arena, kan var ett av de vidrigaste ställena i världen att vara på en sådan här dag när den elaka blåsten på något sätt tar sig igenom den tjockaste täckjacka och inga regnkläder i världen kan stå emot fukten som tränger in på bara skinnet.

Det är grått, blött och råkallt.

– Har du hittat hit, det var roligt, ler Nanne Bergstrand.



Med några koner i näven och någon typ av isolerande rymddräkt som skydd för vädret ser Kalmar-tränaren ut som han aldrig någonsin lämnade staden för en utflykt till Stockholm och sedan åkte på en efterföljande utbrändhet vid återkomsten till Småland.

Nanne Bergstrand mår bra och han hör hemma i Kalmar FF. Ja, det är faktiskt otänkbart att klubben skulle kunna hitta en tränare som passar mer för uppdraget att leda mästarna från 2008 tillbaka till en verklighet där stupet inte hotar varje säsong.

Där har han nu också fått en ny parhäst i tränarteamet.

Några meter längre bort står Rasmus Elm med mössan långt neddragen, och duon är tillsammans med resten av den röd-vita ledarstaben på plats på träningsplanen en bra stund innan spelartruppen.

– Rasmus har definitivt en framtid som tränare, han är ju assisterande här i år. Med den erfarenheten och den kunskapen han kan förmedla till våra många unga spelare så blir de givetvis väldigt lyhörda, säger Bergstrand.



– Rasmus har ju fortfarande mycket höga kvaliteter som spelare. Det syns när han är med på träningarna. Men kroppen…, den har ju svårt att hålla för en hel säsong. Det har den inte gjort på flera år. Så jag har full förståelse för att han nu vill vara på andra sidan.



Det är inte helt enkelt att skicka iväg den första frågan.

Den avgörande.

Rasmus Elm har bjudit på lunch i Guldfågeln Arenas restaurang, och vi har småpratat om jobb, familjer och en massa annat under någon halvtimme. Men nu när vi tagit plats vid ett enskilt bord ute i “salongen”, där man kan titta ner på den växande gräsmattan och tomma röda läktare så tar jag sats.



Vad jag förstår så är det över för spelaren Rasmus Elm?

– Ja, i den bästa av världar. Sen om det blir total kris så kanske jag får rycka in, men jag hoppas att det inte ska bli så, svara Rasmus på ett självklart sätt.

Och sen rinner orden iväg:

– Sen jag kom hem (till Kalmar) 2015 så har jag försökt återfå någon slags kvalitet och fysik, men egentligen inte känt att det gått fullt ut någon gång. Jag har försökt i fem år att få ihop alla delar men inte lyckats. Och efter allt som hände i fjol, en både mental och fysisk prövning som det blev i slutet, så kände jag att jag inte hade orkat ett år till. Jag hade inte klarat ett år till, varken mentalt eller med kroppen.

– Då var jag beredd att lägga av helt. Jag var nöjd med det jag gjort och jag hade gjort allt jag kunde för att klara av att ta mig tillbaka, och kanske få ett sista äventyr någonstans - som också var ett mål. Men det blev inte så, och då kände jag att jag inte har mer att ge, helt enkelt. Då var jag rätt nöjd med det.



Men att Rasmus Elm har lagt av med fotbollen på den här nivån, det är inget som kommunicerats? – Nej. Lokalt är nog de flesta införstådda med det, men utåt i landet så tror jag inte det är lika klart. Det behöver det kanske inte vara heller.

– Men för min del så känns det väldigt bra. Äntligen får jag lyssna på kroppen. Den har sagt ifrån så många gånger. Nu får jag lyssna på hur det verkligen är.

Vad är det då egentligen som tvingar 31-åringen, som vid genombrottet av dåvarande förbundskapten Lars Lagerbäck sågs som Sveriges största talang efter Zlatan Ibrahimovic, att avsluta spelarkarriären i förtid?

– Man kan säga så här, har jag tränat för lite så har jag blivit skadad och hållit för dålig kvalitet rent fysiskt till hur jag vill vara när jag spelar fotboll. Har jag tränat för mycket så har jag blivit sjuk, förklarar Rasmus.



Hur då sjuk?

– Halsfluss, eller någonting. Även då har jag kunnat bli skadad, det har blivit för mycket. Den balansgången har inte gått att hitta.

– Och efter jag blev riktigt sjuk i Ryssland (under karriären i CSKA Moskva) så har inte kroppen kunnat komma tillbaka till det som jag hade innan, rent fysiskt. Där jag kände att jag kunde springa hur mycket som helst, vara överallt. Jag hade koordination och finmotorik. Har jag inte det så är det inte lika roligt att spela fotboll.



Du känns ändå bekväm och avslappnad i beslutet?

– Var sak har sin tid. Det var väl dags att ta det beslutet. Jag har egentligen varit färdig att ta det beslutet flera gånger tidigare.

– Det är inget konstigt med det. Redan förra året så visste jag vad som krävdes för att gå in i en hel säsong, men jag kan inte gå in i en säsong och hoppa av efter halva. Då blir det inte bra och man sätter föreningen i skiten.

– Man måste veta vilken uppoffring som krävs, förra året gick det ut över allt runtomkring. Man tar ju med sig jobbet hem när det går dåligt.

Hur påverkades du?

– Energin…, det är svårt att släppa. Det påverkar ju så många här, det pratas mer om det. Man mår sämre. – Något man tycker om, som man har så starka känslor för som Kalmar FF…, så blir det det bara skit av det mesta. Det är klart att det påverkar. Mentalt så dräneras man ju. Man orkar inte vara samma positiva människa hemma, och då blir man irriterad där. Då är det inte värt det längre.



Hur togs beslutet att lägga ner spelarkarriären emot hemma då?

– Äh, de hade inte brytt sig om jag spelat vidare heller. Så länge man håller det på den nivån, att det inte blir för stort.



Var det bittert nån gång? Bilden utifrån är ju att det finns så mycket kvar i dig.

– Nej, det gör det inte. Det är liksom slut. Slut i tanken, säger Rasmus och ler lite grand.

– Jag får tillbaka lite energi av att inte vara inne i det fullt ut, pressa min kropp. Men bitter? Näe.



Han funderar lite, känner lite på mobilen i fickan innan han fortsätter:

– Det hade varit kul att se vad nästa steg hade blivit, efter Moskva. Det är mest det. Var man kunnat hamna. Men jag inte bitter. Det finns en glädje i att det kunde funnits lite till. Men de grejerna jag satte upp som 15-16 åring, de har jag ändå gjort.



Nanne Bergstrand är noga med att påpeka att Rasmus Elm ändå har sin spelarlicens kvar i Kalmar FF. Men mest nöjd är tränaren över att ha Rasmus vid sin sida.

– Det en fördel för mig, att komma tillbaka så här i Kalmar FF, och att då ha en spelare som är en kanal rätt in i spelargruppen. Som kan påverka direkt, säger Bergstrand.

Huvudpersonen själv är nöjd med situationen, men är knappast inställd på en karriär som tränare. Oavsett vad Nanne Bergstrand säger.

– Assisterande är jag ju, men jag ser inte mig själv som en klassisk assisterande tränare. Det tänker jag inte bli heller. Jag hjälper till med det som behövs, säger Rasmus bestämt.

– Jag tänker inte ha något att göra med laguttagningar, det får någon annan göra. Jag hjälper jättegärna till med det jag kan, pusha speciellt de yngre individuellt . Men laguttagningar är jag inte bekväm med och det vill jag inte vara heller.



Men Nanne ser en fin framtid för dig som tränare?

– Jaha, det gör inte jag. Jag har inget driv och ingen vilja alls att bli tränare för ett lag.

Okej, Kalmar FF - vad är det som har hänt här under de senaste säsongerna?

– Det som har hänt är att det varit för mycket som inte varit riktigt gjort. Allt har inte kommit upp på bordet, det har inte funnits tillräcklig öppenhet internt. Alla har inte dragit åt samma håll, det har funnits egna agendor där man kanske inte velat föreningens bästa, säger Rasmus, och fortsätter:

– Samtidigt har det varit stor ruljans på spelare, ruljans runtomkring och mycket som spretat under många år. Och ingen som riktigt tagit tag i det. Vi har gått minus varje år, i fem år i rad eller jag vet inte hur många år. Då känner man ju…, man önskar att någon hade sagt: “Så här kan vi inte ha det”.

Han fortsätter:

– Hade det varit ett företag så hade det ju gått i konkurs varje år. Det har klarat sig för “nästa år, då kanske vi säljer någon”. Så kan man inte ha det.

– Det är konstigt, hur man kan gå ifrån allting som är Kalmar FF:s grunder. Att vi är starka tillsammans, vill ha en öppenhet och vänlighet. Samtidigt ska vi vara ett jobbigt lag att möta.

– Så går vi ifrån det och tror att vi är något annat, men det har inte klickat med någonting egentligen av det som kommit från andra håll.



Fjolåret kändes galet när man såg på Kalmar FF utifrån.

– Vi skulle börja på ny kula igen. Det kändes jättebra till en början. Vi började enkelt med taktiska grejer, alla hade nog en god känsla inför året. Men någonstans på vägen tappade vi bort grunderna, det gick lite för fort fram. Det var en stor grupp spelare, och är det några som fattas på tåget så får de inte med sig grunderna. Då blir det svårt att lägga på saker.

– Vi fick också en knäpp på näsan i premiären (förlust mot Henrik Rydströms Sirius med 0-2), och känslan från året infann sig igen. “Ska det bli så här igen?”.

– Vi gjorde bra matcher under våren, men fick inte med oss resultat. Det kollektiva självförtroendet sjönk lägre och lägre. Vi lyckades inte ta oss ur det, trots att vi kämpade som fasen.

– Folk skrek att vi inte vill något. Jag tror alla ville som fasen. Det var inte det. Någonstans blev det fel på vägen, men jag kan inte peka ut var det sket sig.

– Men vinna fyra matcher på ett år, det är inte okej. Framför allt inte i den föreningen vi är och med det materialet vi hade.



Det brister helt när Magnus Pehrsson konfronterar fansen efter förlusten hemma mot Falkenberg i oktober och sedan lämnar klubben. Vad är din syn på det?

– Det är skit att det ska hända överhuvudtaget. Om du går ut där så kommer det hat, vilket är skit i sin bemärkelse, men du måste också var medveten om att när du går ut där så kommer du få det kastat emot dig.

– I den situationen så får man suga i sig det, och svära när man kommer in. Att man reagerar så där ute, det kommer inte följa något positivt med det och det vet man. Men det han får emot sig är inte heller bra, så jag tar inget parti.



Ändå, Magnus Pehrsson har varit i Djurgården i 08-fotbollen. Och det här kändes som en bris i jämförelse med det man kan höra på Friends Arena eller Tele 2 Arena.

– Det köper jag också. Man får sätta det i perspektiv, så är det ju. Men Kalmar FF har inte haft något sådant här. Då blir det en chock för alla. Så väljer han att avgå, och en osäkerhet infinner sig.



Var det rätt att kliva av?

– Jag vet inte…både och. Om man känner att man inte kommer längre och vill ha in ny energi för man inte har något kvar att ge, gör det då.

- Men jag har varit med om att tränare sparkas och säger upp sig, och för mig är det alltid lika jobbigt. Man känner människan och Magnus är en trevlig person. Man känner för dem och man känner det egna ansvaret. Vi skulle göra det bättre.



Nanne Bergstrand känns som en flytväst, och mer därtill för Kalmar FF.

– Absolut. Det är en av väldigt få tränare som skulle funka här nu, och som funkar direkt. Från minut ett. - Det var ett väldigt bra val och det fanns inte många alternativ.



Finns det något kontrakt mellan dig och Kalmar FF idag?

– Vi har pratat med varandra, Jörgen (Peterson, sportchef) och jag. Jag sa tidigt, att lös det ni måste först. Jag klarar mig, det är inga problem. Kom på benen igen, få in de spelare ni behöver - ta det först. Så tar vi det andra sen.



Så ingen lön till den ideellt arbetande Rasmus Elm alltså?

– Haha, det tar vi sen.



Rasmus Elm äger en viktig röst i svensk fotboll, som dock inte vill höras så ofta alls i offentligheten.

Så när man får chansen så får man också passa på att ställa frågor kring allsvenskan, landslaget och svensk fotboll i stort.

När du tittar runt i allsvenskan, ser du några lag som du imponeras av?

– Det är en rätt uppdelad allsvenska, förra året framför allt. Några lag har stuckit iväg, sex-sju stycken. Sen fanns det ett litet mittsegment. Sen slogs vi andra för det.

– Imponeras, jag vet inte. Jag är inte så lättimponerad.



Var står allsvenskan då, internationellt sett?

– Svårt att säga när man inte varit ute på ett tag, det är bara där man känner skillnaden.

– Lagmässigt så tror jag inte det är så stor skillnad, men de bästa lagen har en spets. Någon som gör tillräckligt för att vinna matcher. Malmö FF klarar till exempel gruppspelet i Europa League och gör det kanonbra, men när det krävs lite mer….

– Alltså, det är likadant i AZ Alkmaar (Elm spelade i AZ åren 2009-2012). Man kanske behöver krydda med någon för att ta det ett steg till.



Man får ta sig råd och värva rejält, menar du?

– Du behöver en spets, något ännu mer. Det är inte lätt att hitta, men man kanske måste chansa någon gång.



Det kan bli en dyr chansning?

– Ja, men det kan också falla väl ut.



Östersunds FK - vad tänker du som konkurrent? Det känns inte som de tagit Rasmus Elm-linjen framåt direkt.

– Jag får ju bara det som jag läser, jag vet ju inte och då är det känsligt att uttala mig. Men om jag ska uttala mig om det jag läser så tycker jag inte det är okej. Det är så många delar i det här som är diffusa, luriga och det sticker liksom i en.

– Som du sa, det hade inte varit min väg att gå.



Hur blir det att möta ÖFK i allsvenskan då?

– Så länge vi vinner så är det lugnt.



Annars?

– Jag vet inte…, jag tycker det ska vara fair play. Att man ska göra det riktigt om man ska göra något.

– Vi brottas med vår ekonomi. Vi har satt oss själva i skiten och vi får också lösa det. Löser man det på misstänksamma sätt, och det trillas hit och dit - så kan de ha det.



Hur följer du landslaget i dag?

– Klart jag följer landslaget. Men man blir lite mätt på det när man varit i det själv. Allsvenskan är heller inte lika speciell.

– När man var ung, innan man kom hit, så var det stort. Man har blivit avtrubbad. Det är alltid kul att kolla landslaget och det är alltid kul att kolla på allsvenskan, men det är inte riktigt detsamma som det var innan.

– Sen hoppas jag alltid det går bra för Sverige.



Kan du ha råd eller tips till spelare som Alexander Isak eller Dejan Kulusevski?

– Äh, vad ska jag ge för råd? De levererar ju varenda vecka. Man kör på.



Går du också och väntar på EM och Zlatan-frågan?

– Det kommer. Och vill han så kan han. Vill han inte så ska han inte. Vill han så har han kvaliteterna, det är inget snack om det. Sen är det upp till hur han passar in i gruppen och spelstilen…



… hur passar han in i gruppen då?

– I gruppen passar han nog in. Det är mer i att han ska passa in i Jannes sätt att tänka. Den finns alltid med, så är det i alla lag. Kvalitetsmässigt, det är bara att köra.



Hur reagerade du på Kim Källströms sommarprat i P1, där han förklarade att det var Zlatan som på många sätt styrde i landslaget?

– Haha, ja, det kanske det var. Jag tänkte inte så mycket på det, om jag ska var ärlig. Varken sommarpratet eller att det var så.

– Jag hade nog med mitt eget. Jag brottades med mina egna prestationer i landslaget som inte alltid var så bra.



Du var ändå en av dem som stod upp mot Zlatan är den information jag har?

– Mina värderingar och det jag står för förändras inte på grund av vem som säger något.

De låga gråa skyarna hänger kvar över Kalmar, men regnet har avtagit. Folket har lämnat Guldfågeln Arena, och Rasmus får ringa sportchefen Jörgen Petersson för att få koden i omklädningsrummet där jackan hänger kvar. Han visar böteshjulet där syndande spelare kan straffas med allt från att värma upp i kycklingdräkt (!) till att städa toaletterna, och erbjuder givetvis en skjuts till flygplatsen. Jag avböjer och säger att jag behöver promenaden, men ett par frågor hänger kvar.



Är det något du ångrar i karriären?

– Näe, inte så. Jag är inte en person som trampar på någon annan för att ta mig framåt eller för att bli bäst. Det har inte drivit mig överhuvudtaget. Då tar jag hellre med mig något som är mer värt, som vänskap och sådana saker. Att må bra och ha ett inre lugn för jag vet att jag behandlat alla som jag ska, snarare än att gå över vad som helst för att bli bäst.

- Sen kanske inte det har varit fördelaktigt för mig alla gånger, men för min del…., jag har försökt vinna respekt genom att vara trevlig, Inte sätta mig själv i första rummet. Och jag är nöjd med det.



Jag skulle säga att du varit sig själv?

– Ja, det är väl det bästa betyg jag kan få.



Vad är du mest stolt över då?

– Det är det här, att jag varit mig själv. Och ändå tagit mig dit jag gjort. Jag kan se mig själv i spegeln och tänka: jag har gjort allt jag kan och jag har varit mig själv. - Och det har blivit rätt bra ändå.