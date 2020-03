SNABBANALYS: "Söder fortsätter att glöda - nickade IFK vidare"

Tempofattigt

Mittbacksproblemen fortsätter

Tacklingen

Söder glöder

Kvartsfinalen

– En relativt välspelad match, men det mest på grund av det låga tempot under större delen av matchen. Men när det vreds upp då skapades målchanser och då kom även målen. Överlag en väldigt jämn match. Efter utvisningen på Sirius Larson kunde IFK bevaka poängen än mer än tidigare genom att egentligen rulla av tiden.– Jesper Tolinsson slängdes in i hetluften när Kristopher Da Graca tvingades utgå och på det stora hela gjorde han en bra insats. 17-åringen född 2003 gjorde det han skulle även om han missade i duellspelet vid Sirius kvittering så var det en stabil insats från debutanten. Dock så är känslan att de måste in med en mittback så fort som möjligt.– Adam Hellborg delade ut en riktigt ful tackling mot Giorgi Kharaishvili som nog borde ha resulterat i ett rött kort. Rakt bakifrån och långt ifrån bollen hade den kunnat ta riktigt illa på georgiern. Han klarade sig med ett gult kort, men från den situationen och framåt var det rejält irriterat mellan lagen som visade att det verkligen var allvar och mycket att spela om.– Målskytt i alla gruppspelsmatcher och känslan är att han trivs väldigt bra med sin omgivning. Aiesh, Kharaishvili och Sana känns alla som spelare som hellre spelar fram än att avsluta själva och då är det Söder som ska göra målen i år. Det har han verkligen sett till att bevisa direkt i cupen. Söder är bra just nu och visar så stort värde han har.– Nu tror jag att IFK Göteborg bara ville göra det som krävdes idag, men med en man mer så pass länge i matchen kan jag tycka att de skulle gått för att säkra en hemmaplansfördel till kvartsfinalen. Med sju poäng får de vänta och se om det räcker, men mest troligt är väl att det blir bortaplan i kvartsfinalen nu. Vi får se - å andra sidan är ju ändå det viktigaste att gå just vidare.