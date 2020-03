EKWALL: "Det är ett friskhetstecken för Hammarby"

Fem snabba med Patrick Ekwall inför söndagens cupdramatik

I eftermiddag fortsätter den sista omgången av gruppspelet i Svenska cupen. Turneringen som redan skövlat bort två av storlagen i Djurgården och IFK Norrköping.Idag väntar åtta matcher ur fyra grupper där Hammarby och Malmö bör ta slutspelsplats. Bajen i ännu bättre situation än MFF. Hammarby har faktiskt råd att förlora eftermiddagens möte med Gif Sundsvall. Det kan inte MFF göra som har AFC Eskilstuna på fyra poäng bakom sig. AFC som alltså reser till Malmö idag.Elfsborg och Örebro slogs i ingenmansland av allsvenskan i fjol. Elfsborg landade den platsen som innebar hemmaplan och efter deras förlust mot Oskarshamn så måste de besegra Örebro för att kunna avancera vidare. Där bakom finns också Oskarshamn med som om Elfsborg och Örebro skulle kryssa och de vinner tar sig förbi och till en kvartsfinal.Den fjärde och sista gruppen som inte nämnts ännu är grupp sex med Östersund och Häcken. Båda lagen på sex poäng och en imponerande målskillnad. Därför väntar nu alltså en helt avgörande match i Göteborg. ÖFK sitter i förarsätet och har råd att kryssa sig till en kvartsfinal.– Kadiri är förstås otroligt spännande, men jag anser att han redan slagit igenom. Lite i skymundan av allting annat runt klubben så gjorde han faktiskt 10 allsvenska matcher flera året, vilket är en tredjedel av en allsvensk säsong. Nu finns det all anledning att tro på ett rejält genomslag och det har cupspelet visat. Det är definitivt en spelare som kan vara till stor hjälp för ÖFK:s ansträngda ekonomi. Det vill säga, gör han en stark vår, då kommer han att kunna säljas till bra pris.– Jag tror inte att Jon Dahl Tomasson tänker i termer om "startelva", snarare att hitta rätt med ett nya system. Så tror jag har faktiskt att de flesta tränarna funderar i det här läget. Sen är nog de spelare som han valde mot Wolfsburg de som är hans val att jobba vidare med. Och i ett arbete med att implementera 4-2-3-1 så vet jag inte om jag hade sökt efter några andra spelare än de 12-13 som han riktat in sig på.– Smällen mot Oskarshamn kom som en överraskning, men behöver inte innebära särskilt mycket i ett läge där de vet om att de kan avgör allting i Borås. Elfsborg har, precis som förra året, värvat ganska spännande och det ska bli intressant att se vad kan göra i en match som gäller något "på riktigt". Normalt sett ska Örebros nybygge vara underdogs här.– Du kan visa vinnarmentalitet genom att faktiskt vinna. Men också genom att inte skämmas för att du tror att du ska göra det. Det är snarare ett friskhetstecken. Och en attityd som Hammarby historiskt inte riktigt haft. Jag tror bara att det är positivt och tyder på att spelarna ställer så pass höga krav på sig själva som det finns all anledning att göra den här säsongen.– I nuläget ser jag den som starkast i allsvenskan. Det finns möjligen frågetecken runt målvaktsposten och ytterbackspositionerna, men det är svårt att se dom som särskilt stora. Men i övrigt hittar jag inga andra lag i allsvenskan som överlag har fler och bättre alternativ sett över en hel trupp. Framförallt inte offensivt.