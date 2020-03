Så har Dif-aktuelle Henche blivit ett av Norges mest spännande namn

23-årige Andreas Hanche-Olsen är född i Bärum men har under sin seniorkarriär spelat för Stabaek, som är den största klubben som är närmast, bara 8,5 km från Bärum.Och det är hos Stabaek han också fått sitt stora genombrott och det är inte bara Djurgården som visat intresse för honom.Tidigare har det funnits intresse för honom i Tyskland och i januari skrev tyska tidningen Bild om att Hannover hört sig för om Hanche-Olsen och där uppgifter i dansk media uppgett att tyskarna lagt ett bud på 7,5 miljoner norska kronor på försvararen som är värderad till 500 000 Euro, motsvarande drygt 5,3 miljoner kronor av transfermarkt.de.Även i Rumänien ska det ha funnits intresse för honom och även hos danska Midtjylland.FotbollDirekt har tittat närmare på Hanche-Olsens karriär. Han debuterade som 17-åring på seniornivå, när han 2014 spelade nio matcher för Stabaek andralag i division 2. 2015 skrev han ett A-lagskontrakt men fortsatte ändå i Stabaeks andralag, där han spelade 17 matcher och gjorde fyra mål.Säsongen 2016 inledde han i andralaget i tvåan men den 10:e juli fick han debutera i A-laget när Stabaek mötte Lilleström på bortaplan i omgång 15 och vann med 2-1, Då fick han hoppa in i den sista matchminuten. Lite längre speltid blev det 31 juli i den 18:e omgången när Stabaek spelade 2-2 borta mot Strömsgodset. Då hoppade han in i halvtid. Under hösten 2016 var han sedan ordinarie i A-laget och i hemmadebuten mot Ålesund hjälpte han till att hålla nollan när Stabaek vann med 3-0.2017 spelade han från start i samtliga matcher han var tillgänglig i. 28 matcher blev det då av Stabaeks 30 den säsongen. Och hans stabila och fina spel gjorde att han då fick överta lagkaptensbindeln från Morten Morisbak Skjönsberg som bekant har spelat för IFK Norrköping, då denne lade av.2018 spelade Hanche-Olsen 23 matcher, varav 18 från start och var också ned en sväng i andralaget, där han spelade sju matcher.Den senaste säsongen, 2019 spelade han också alla matcher han var tillgänglig i. Fyra gula kort under säsongen innebar att han missade en av Stabaeks 30 matcher.I början av augusti ordnade han dessutom poäng för sitt Stabaek genom att göra mål i två matcher i följd som båda slutade 1-1. Han har också tolv U21-landskamper på meritlistan och även i U21-landslaget har han hittat moståndarmålet en gång.Kontraktet med Stabaek sträcker sig över 2020 års säsong.