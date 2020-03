Det var minst sagt ett turbulent 2019 för Kalmar FF.Det började med att klubbikonen Henrik Rydström lämnade klubben under uppmärksammade former och blev tränare för Sirius.Magnus Pehrsson blev ny tränare men när Kalmar var på väg mot allsvenskt kval och riskerade degradering fick han ilskna supportrar emot sig.Kalmar höll sig kvar i allsvenskan genom att besegra Brage över två matcher i kvalet och 2020 är tanken att det ska bli harmoni och lugn i den småländska klubben. Nanne Bergstrand är tillbaka som tränare - för fjärde gången.- Jag inser ju att det är väldigt ovanligt att komma tillbaka en fjärde gång, säger Bergstrand i intervjun i Studio Allsvenskan Han ser också sitt uppdrag inte bara som att vara huvudtränare för A-laget, utan att han också ska se till att klubben har det väl förspänt på tränarfronten också i framtiden.- Jag är också här för att fostra inhemska tränare som kommer inifrån klubben. Nu har vi prövat det andra, säger Bergstrand och syftar på rekryteringen av Magnus Pehrsson som inte kom från de "egna leden".Bergstrand själv fick dock kliva av sitt senaste uppdrag i klubben sommaren 2018 och förklarar det med att det blev för mycket att hantera på en och samma gång samtidigt som han inte tog sig tid att vila.- I mitt fall är det brist på återhämtning. Jag har varit bra på det tidigare men den här perioden blev för mycket. Jag har en gåva som kan bli en förbannelse och det är att jag kan kliva in i ett rum och känna av känslor och jag hade svårt att hantera den känslostormen jag kände. Jag är tacksam över det för jag har lärt mig väldigt mycket om mig själv, säger Bergstrand.- Det är som att någon har kidnappat din hjärna. Man blir nedstämd.- Kan jag hjälpa någon så är det ju fantastiskt.Ni kan lyssna på hela podden Studio Allsvenskan med Marcus Birro som programledare och Nanne Bergstrand som gäst på https://studioallsvenskan.se/