PROVLÄS: Gör succé - men minns Blåvitts problem: "Blev väldigt påverkad"

Flytten till IFK Göteborg blev ett val som Calle Starfelt, 24, inte skulle ångra. Ett och ett halvt år senare blev han såld för stora pengar till Ryssland. Efter en tuff första tid med skador och dåligt med speltid har det vänt. I helgen gjorde han sin andra raka match från start och nu är allt fokus på att hålla Rubin Kazan kvar i den ryska högstaligan. I en lång intervju med FD berättar han om livet i Ryssland, tiden i Blåvitt och klubbens framtid och om vad som krävs för att ta nästa steg.



Humöret är gott när Calle Starfelt tar en klunk kaffe hemma i sin lägenhet i miljonstaden Kazan. Livet i Ryssland är bättre än han trodde och han lever sin barndomsdröm. Nu har han dessutom fått förtroendet att spela från start efter en tuff höst.

– Alltså, det är inte riktigt så som man kanske tänker om Ryssland när man är hemma i Sverige. Det är mycket fördomar och man tänkte ju själv också lite, vad fan är det som väntar? Men jag måste säga att jag är väldigt positivt överraskad både vad gäller staden och människorna. Visst är det lite svårt med kommunikationen men de är alla trevliga, säger han till FotbollDirekt.se och fortsätter:



– Egentligen finns det inget större negativt att säga. Det är en ganska fin stad (på drygt 1,3 miljoner invånare) med fina byggnader. Sen är det klart att man sett andra saker när man varit runt på vissa bortamatcher, men jämfört med det är Kazan helt annorlunda.

I mitten på juli blev affären klar. IFK Göteborg sålde Starfelt till Rubin Kazan för omkring 13 miljoner kronor inklusive bonusar, enligt GT:s uppgifter. Nyligen gjorde han sin första ligastart och i helgen fick han förnyat förtroende i 0-1-förlusten hemma mot Krylya Sovetov. Men den första tiden fram tills nu blev inte som han tänkt.

– Framförallt handlade det om att jag först kom dit två-tre dagar innan premiären. Så då fick jag börja på bänken eftersom de två mittbackarna gjorde det väldigt bra. Efter två veckor skadade jag mig och var borta i en månad. Det är ju lite högre tempo här så man behöver vara fysiskt förberedd. Det blev en omställning, säger Starfelt och fortsätter:

– När jag sen kom tillbaka och började komma i form så skadade jag mig igen. Så det blev hackigt under hösten där jag bara försökte komma i tillräckligt bra fysisk form. Jag hittade inte något flow och spelade inte mer än 45 minuter i cupen under hösten. Det är klart att både jag och klubben hade hoppats på mer, men det blev som det blev. Nu känns det verkligen bättre och jag har fått en nystart under försäsongen. Det är tuff konkurrens och det gäller att prestera för att spela.





Första chansen fick Starfelt mot bottenkonkurrenten Tambov (0-0) när ligan drog igång igen efter ett långt vinteruppehåll. Och den personliga insatsen var han nöjd med.

– Vi höll nollan och det är alltid skönt för självförtroendet som mittback. Sen hade vi självklart velat vinna mot ett lag som ligger långt nere i tabellen. Jag tror vi hade någon sån där sjuk siffra... typ 76 procent i bollinnehav. Men jag har haft en väldigt positiv försäsong där jag fått spela mycket och varit helt skadefri.

Hur ser konkurrensen ut för dig i Kazan?

– Det finns många bra spelare som jag slåss med. Vi tog in en brasse från Braga (Pablo) och så har vi en kroat (Filip Uremovic) som var jättebra under hela hösten. Totalt är vi sex mittbackar så konkurrensen är hård och det gäller att prestera.

Är nivån i ryska ligan tydligt bättre än i allsvenskan, skulle du säga?

– Jo, men visst är det en nivå upp. De bästa lagen är väldigt bra och det är en ekonomiskt stark liga som är på en helt annan nivå. Sen är fotbollen annorlunda, det är svårt att säga i kvalitet, men det är ett högre tempo och det smäller mer i duellerna. Vissa tacklingar som är ett gult kort hemma är inte ens frispark här, säger han och skrattar.

– Det är ofta aggressivare spel här. De fem-sex bästa lagen är ju riktigt bra.

Vilken är den bästa spelare du mött?

– Det är Artem Dzyuba i Zenit. Han har sjuka fötter! De bästa ryssarna tjänar så jäkla bra här så det finns ingen anledning för dem att flytta till större ligor där de ibland måste gå ned i lön.

Även om det börjat ljusna för Calle Starfelt så är läget kritiskt för klubben. Rubin Kazan är en storklubb som har det tufft i ligaspelet och som just nu ligger på negativ kvalplats. I slutet på 2018 stod det klart att klubben överträtt Uefas regler om Financial Fair Play. Klubben förbjöds att deltaga i Europaspel och straffades med böter. Ett stålbad har genomförts och med det har klubben tvingats satsa vidare med en billigare och yngre trupp.

– Det har varit ganska tufft. Vi är nere och slåss i botten om att hålla oss kvar. Så det är viktiga matcher nu som är kvar.

Av ligan återstår nio matcher och Rubin ligger på en av två negativa kvalplatser, men på samma poäng som Akhmat Grozny som är näst sist och således på direktnedflyttning.

– Rubin Kazan är historiskt sett en bra klubb som inte ska ligga där nere egentligen. Men efter domen i Financial Fair Play har det gjorts en nystart där vi har ett väldigt ungt lag. Det finns mycket talang med många spelare som har en stor framtidskapacitet. Men vi har inte fått ut det under hösten. Nu har vi bytt tränare (Leonid Slutskiy) som är en erkänt duktig tränare i Ryssland och som varit ute i Europa en del. Vi har även fått in några nya spelare så det har varit en liten satsning under vintern.

Har det varit kaotiskt, som man kan höra en del utlandsproffs berätta om, nu när det gått dåligt för er?

– Faktiskt inte. Den förre tränaren fick gå efter höstsäsongen så Slutskiy har haft hela försäsongen med oss. En positiv grej med det är han pratar väldigt bra engelska. Det fungerar ju så att vi har en tolk som är med hela tiden, den förre tränaren kunde inte engelska, så det är klart att allt blir enklare om man kan kommunicera med tränaren i stället för att hämta tolken varje gång. Nu får man oftare lite små tips från tränaren.





Starfelt berättade tidigare om att staden Kazan inte varit så "rysk" som man kunde tro. En stor skillnad är dock kommunikationen.

– Klart att det varit en omställning med språket eftersom de är ganska dåliga på engelska här nere. Men jag tar faktiskt lektioner och försöker lära mig lite ryska. Första halvåret var jag mycket skadad och man är så klart extra känslig när man kommer till en ny miljö. Jag flyttade ju hit själv också och det tar givetvis tid att komma in i allting.

– Men nu känns det väldigt bra. Förra året hade jag Vidar Örn Kjartansson (tidigare i Malmö FF och Hammarby) här och nu har det kommit in en dansk i min ålder (Oliver Abildgaard, senast i Ålborg, reds. anm.) som jag umgås mycket med. Och det är ju perfekt att ha någon som man hänger med på fritiden. I staden har jag kommit in väldigt bra, det finns en hel del bra restauranger och fik. Annars är man ju mycket på träningsanläggningen. Det är lite skillnad jämfört med Sverige.

Hur ser en normal dag ut?

– Man ska komma in ett par timmar innan träningen. Då är det något möte och sen tränar man och kanske kör på gymmet efteråt. Sen är det mycket behandlingar efter träningarna. Vi tränar mycket hårdare än i Sverige, framförallt på försäsongen, men förutsättningarna för återhämtning är väldigt god. Vi har tillgång till massör, fysioterapeut och lagläkaren som hjälper med olika grejer. En vanlig dag skulle jag säga att man kommer in vid nio och är hemma vid 16.

Är det stor skillnad på själva spelet också?

– Jag skulle säga... alltså det är mycket högre tempo här. Sen är det såklart olika från lag till lag, men man rullar inte lika mycket i backlinjen generellt sett. Många lag spelar rakare och springer jäkligt mycket.

Likt många ryska lag var även Rubin Kazan på ett extra långt träningsläger.

– Vi var i Turkiet i sex veckor. Man tänkte att det kanske skulle bli långtråkigt, men jag måste säga att det var rätt nice. Det var ett bra upplägg med tre träningsläger och så fick man åka hem några dagar mellan varje läger. Här är det ju minusgrader och snö så klart att det var skönt att komma ned till lite bättre väder.

Du sa att du tar lektioner i ryska. Hur mycket har du plockat upp?

– Snacket på planen blir man ju snabbt tvingad att lära sig. Där förstår jag det mesta nu. Och det har gått ganska mycket framåt måste jag säga, men jag är absolut inte där att jag kan sitta på ett fik och konversera med någon på ryska. Jag har lärt mig deras skriftspråk som ju är ett helt annat än vad vi använder. Så jag kan läsa helt okej. Man blir bättre men jag längtar ju tills jag kommer dit att man kan sitta och prata med folk ordentligt. När vi har genomgångar så snappar jag upp ord men jag behöver tolkens hjälp fortfarande.

Någon rejäl kulturkrock har det alltså inte varit. Men självklart har Starfelt märkt av en del skillnader mot hur vi lever i Sverige.

– Ryssar älskar verkligen soppa. Sen är det inte supervegansk kost om man säger så. Det är inte så många sådana alternativ. Men annars måste jag säga att maten är riktigt bra. På bortamatcherna tar vi med oss vår egen kock så hela organisationen så är extremt proffsig.

Vad gör du på fritiden då?

– Alltså, inget speciellt så där. Det blir mycket restaurangbesök och nu hänger jag mycket med dansken. Man fikar, kollar serier, lagar en del mat och sen blir det mycket facetime med vänner och familj. Som jag var inne på är det ju ganska långa dagar och vi tränar hårt så man orkar inte alltid göra jättemycket mer än att komma hem och ta det lugnt heller. Som tur är så är jag inte särskilt sällskapssjuk utan klarar mig bra själv.

Det blev bara ett och ett halvt år i IFK Göteborg innan samtalet från Ryssland kom. Även om han satt på en bra allsvensk lön i Blåvitt så är den ekonomiska verkligheten en helt annan i Ryssland och Kazan.

– Det är ju en cirkel som ska gå ihop när man tar ett beslut att lämna Sverige. Men jag har alltid drömt att bli utlandsproffs och när erbjudandet kom så väger man för- och nackdelar. Här kändes det som att jag kommer till en seriös klubb i en stark liga där dessutom är ekonomin bra. Man vet inte hur många sådana erbjudanden som kommer så egentligen var valet ganska enkelt.

Vad säger du om din tid i Blåvitt? Du fick stort förtroende samtidigt som du var med om en skakig tid som sedan förbyttes till framtidstro.

– Jag fick verkligen förtroendet direkt vilket var skönt. Sen var, som du säger, 2018 ett rörigt år för hela klubben. Vi visste om att vi hade ett ungt lag som inte var lika erfaret som Blåvitt brukar ha. Men att det ändå fanns förväntningar. Första halvåret tänkte man inte så mycket på det för det gick helt okej. Men under sommaren vände ju det till mer negativa rubriker. Jag skadade mig, fick problem med höften, men körde på ändå eftersom vi låg risigt till. Det var massor av turbulens utanför planen och det är klart att man blev väldigt påverkad av det. Hösten där var jag inte alls nöjd med.

– Det fortsatte väl egentligen under hela försäsongen inför 2019 och det för först till första hemmamatchen mot Elfsborg (3-0) som man kände att det vände. Vi kände att vi hade ett bra lag och att tränarteamet med Poya och Ferran fungerade perfekt. Utanför planen hade Pontus Farnerud och Kennet Andersson kommit in och även klubbdirektören Max Markusson. Det kändes som att hela klubben var på rätt väg och det känner jag fortfarande att Blåvitt är, på rätt väg. Klubben har inte lika stark ekonomi som toppklubbarna så det är lite svårt att veta vad man ska förvänta sig i år. Men klubben andas i alla fall positiva vindar.

Hur mådde du när det gick som sämst för er?

– Det var lite jobbigt måste jag säga. Utanför planen så kom det ofta fram supportrar som undrar vad det är som händer. Det kunde vara när man var ute på stan, det var ofta man fick höra grejer. Så det var jobbigt då. Samtidigt var det en enorm kraft när det vände för oss. Då var det tio gånger roligare att spela i en storklubb som Blåvitt med mycket fans.

Kan Blåvitt slåss om titeln i år?

– Alltså, jag kollar så mycket jag kan så jag har ganska bra koll. Jag tycker att man har ett väldigt bra lag men att det kanske behövs lite mer bredd. Men vad gäller placeringar är det så svårt att sia om. Vi pratade aldrig om det när jag var där, men kan man få en bra start så tror jag absolut att Blåvitt kan vara med där uppe, säger Starfelt.

IFK Göteborg har dels varit framgångsrika på att släppa fram egna spelare och det är en spännande tränarduo som får mycket beröm. Hur mycket är Poya Asbaghi och hur mycket är Ferran Sibila?

– Oj, svår fråga. De jobbar sjukt bra ihop så det är självklart en kombination. Det är A och O med skickliga tränare när idén är att utveckla unga spelare. Har man 15 färdiga spelare så behövs kanske ett annat ledarskap. Men de har verkligen hittat rätt tillsammans och det är alltifrån träningsupplägg som individuell feedback som håller hög nivå i IFK. Jag har haft ganska tur att jag fått ha så bra tränare måste jag säga. I BP med Valentic Azrudin och Olof Mellberg och sen Poya och Ferran.

Vad blir viktigast för dig nu under våren?

– Att prestera varje dag och i varje match. Nu har jag fått förtroende från start och det vill jag självklart fortsätta att få. I Sverige har man oftast inte lika breda trupper men här måste man verkligen prestera varje träning. Det är väldigt utvecklande. Så det är mitt mål tillsammans med att hålla laget kvar i högstaligan.

Och vad behöver du förbättra för att tränaren inte ens ska fundera på att bänka dig?

– Jag tror inte det går att peka på en grej. Man kan alltid bli bättre på allt så det handlar nog mer om att anpassa sig till allt nytt när man kommer till en ny klubb och liga.

Är det något du känner att du blivit klart bättre på sen du kom?

– Det känns ju att jag blir bättre hela tiden. Men en konkret grej är fysiken. I början blev jag sjukt trött på träningarna. Tempot var så pass mycket tuffare. Det gick bra tills man kände sig helt slut. Nu har jag kommit in i det där och min fysik är helt enkelt bättre än när jag kom.

Du fyller 25 år i år och är just nu startspelare i en stark liga. Vågar du drömma om landslaget?

– Klart att det är ett långsiktigt mål att ta sig in i landslaget. Men som sagt, det är bara att fokusera på här och nu och göra det så bra som möjligt. Med tanke på situationen i landslaget på min position så tror jag att det finns alla möjligheter om man presterar i en stark liga. Jag hoppas självklart få samtalet någon gång i framtiden. EM 2020 vore en dröm.