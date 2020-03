Enorma notan som hotar allsvenska klubbar - "Stora ekonomiska konsekvenser"

På onsdagen fattade regeringen beslut att stoppa evenemang med fler än 500 deltagare som en följd av spridningen av Coronaviruset. Enligt rekommendation från Folkhälsomyndigheten är det något som bör gälla i minst två månader.Det gör att både Sveriges landskamper på hemmaplan inför EM och även allsvenskan är i farozonen att spelas inför tomma läktare.Kring allsvenskan har ännu inget beslut fattats om den ska skjutas på framtiden eller om det blir spel som planerat men inför tomma läktare. Men att det blir kännbart för klubbarna står klart.- Att det får stora och direkta ekonomiska konsekvenser för både klubbar och för landslagsverksamheten, det vet vi, säger fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand till Expressen. - När det gäller allsvenskan och damallsvenskan har vi, med anledning av situationen, en dialog med både SEF och EFD. Redan i dag är det ett komplext och tight spelschema när vi tittar på säsongen. Där pågår nu ett arbete för att se om det går att flytta någon match, eller om det behöver genomföras utan publik. Det är för tidigt här och nu att säga exakt hur det blir. Många svenska klubbars ekonomi kan komma att haverera fullständigt om det blir spel inför tomma läktare under en längre tid men det är inte bara biljettinäkterna som försvinner, utan också all kringförsäljning runt matcherna.- Ser man över hela säsongen, för herrallsvenskans intäkter, handlar det om drygt en halv miljard kronor. För hela säsongen. Nu vet vi inte hur länge det här beslutet gäller. Men det är klart att det få direkta och ekonomiska konsekvenser. Men det är för tidigt att göra en bedömning av det.Svensk Elitfotbolls ordförande Mats Enquist sade i en intervju tidigare under dagen att målsättningen är att kunna spela allsvenskan inför publik.- Vi har pratat med alla våra klubbar och vi har en enhetlig uppfattning som vi fört fram till förbundet. Man ska komma ihåg att det är förbundet som beslutar, men vi är sams mellan klubbar, Sef och förbund att vi vill hitta lösningar som gör att vi kan spela allsvenskan med publik.