Superettanklubben ställer in alla träningar - efter misstänkt Corona-fall

Det första Coronaviruset kan ha kommit till den svenska fotbollen. Under onsdagkvällen kom nämligen nyheten att Norrby ställer in alla sina träningar tills vidare som följd av att en anställd i föreningen testats för sjukdomen. Ett besked har ännu inte kommit kring testet, men en familjebehörig till den anställde har redan testats positivt för viruset.



"Efter att Norrby IF i dag har mottagit information om att en anställds anhörig testats positivt för COVID-19 (Coronaviruset) tar vi med den vetskapen vårt samhällsansvar. Som en försiktighetsåtgärd väljer vi nu därför att ta det säkra före det osäkra. Det innebär att Norrby IF i dag har beslutat att samtliga av föreningens träningar ställs in tills vidare. Den anställde i fråga har i dag genomfört en provtagning för viruset och inväntar nu svar", skriver superettan-klubben på sin hemsida.



Detta kommer alltså samma kväll som regeringen beslutat att allmänna sammankomster med över 500 personer tills vidare inte bör hållas. Framöver väntar alltså tomma läktare i den svenska fotbollen tills nytt besked kommer.