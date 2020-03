Ett Afrikas Brasilien - om AIK:s betydelse och katastroferna

AIK har intresse i Sierra Leone igen. Efter namn som Mohammed och Teteh Bangura så kan AIK på nytt vara på väg att närma sig det västafrikanska landet Sierra Leone som efter många kriser åter är på väg åt rätt håll - inte minst som fotbollsnation. FotbollDirekt har träffat den sierra leonske fotbollsprofilen Chernor Musa Jalloh för ett långt samtal om den västafrikanska nationens vedermödor och kopplingen till Sverige och AIK.

Chernor Musa Jalloh är nog för de flesta fotbollsintresserade svenskar ett namn som få känner till. Anonymiteten till trots har hans arbete märkts av i svensk fotboll. Om hans eget namn är relativt okänt kan man säga raka motsatsen om de spelare som han har varit med att introducera till svensk fotboll; Mohamed Bangura, Teteh Bangura, “Crespo” Kamara, Alhaji Kamara, Sheriff Suma… listan kan göras lång.

Men det var för 10 år sedan som vi fick se dessa stjärnor glänsa i allsvenskan och i takt med tidens gång har spelare kommit och gått och problemen i Sierra Leone har även stark påverkat fotbollen.

I mitten av 00-talet säkrades freden efter inbördeskriget i landet men det skulle inte dröja länge innan befolkningen skulle behöva gå i clinch med nästa utmaning - ebolan.

Efter 20 år av samhällsomvälvande händelser är Sierra Leone igång igen och folket finner glädje när man samlas i tiotusentals runt fotbollen.

Samtidigt har AIK varit ett stabilt topplag i allsvenskan, man har hunnit med gruppspel i Europa League, lämnat Råsunda och vunnit ett SM-guld. Fotbollen i Sverige har utvecklats och många talar om att allsvenskan är hetare än någonsin när den nu också lockar tillbaka inhemska stjärnor.

Duon Bangura skapade en kraftfull och speciell relation mellan AIK och Sierra Leone. På senare år har den däremot varit stiltje - nu kan det dock våras för ett nytt kapitel med huvudrollen Sierra Leone i och med AIK:s närmande av den sierra leonske talangen Suffian Kalokoh som under januari och februari provspelat med laget.

Dessutom har relationerna utanför planen stärkts ännu en gång när Allmänna Supporterklubben gick ut med en insamling till stöd för AIK Freetong, Freetown, Sierra Leone.

När vi träffar Chernor Musa Jalloh på FD:s redaktion i Stockholm så är det för att ge oss en bild av den sierra leonska fotbollsvärlden som haft sådant inflytande i allsvenskan. Med klassisk västafrikansk brytning på engelskan beskriver han utförligt sin egen väg in i fotbollen och hur statusen ser ut i dag i det under så många år härjade landet.



Han har varit i Sverige många gånger förut och denna gång är han här för Suffian Kalokoh som provspelar med AIK.

Den unge talangen Kalokoh beskrivs av sin rådgivare som målfarlig, kompatibel för spel på båda kanterna och centralt i banan.

Kalokoh och Jalloh möttes för ungefär ett år sedan, efter att det hade börjat gå ett rykte om en ung anfallare i landets norra delar som fullständigt spottade in mål när han spelade.

– Jag hörde rykten och fick meddelanden om en speciell spelare som gjorde många mål, den här killen g j o r d e verkligen mål. Då fattade jag intresse för Suffian, berättar Jalloh.



Den afrikanske rådgivaren fortsätter vidare med att berätta om Suffian och hans prestationer som ledde fram till deras samarbete. I en träningsmatch mot Eastern Lions Football Club gjorde Suffian ett hattrick och veckan som följde gjorde ytterligare ett.

Det övertygade Jalloh om att det här var tillfället som hans AIK Freetong hade väntat på. Den 29 januari 2019 blev Suffian Kalokoh officiellt en spelare för AIK Freetong.

Däremot lånades Kalokoh ut till Old Edwardians Football Club, enligt Jalloh är det en väldigt speciell klubb i Sierra Leone, det eftersom att klubben producerat landets främsta anfallare någonsin - Mohamed Kallon.

Jalloh valde att placera Suffian i Old Edwardians och det slutade med att Suffian gjorde tio mål i Sierra Leones Premier League, bara 17 år gammal.

- Han visade sig vara en av de mest talangfulla och bästa spelarna.



Hur skulle du beskriva Suffian som spelare?

– Han är en väldigt talangfull fotbollsspelare, han är snabb och smidig i kroppen. Han kan spela på båda kanterna och centralt i banan, han har bra teknik och rörelsemönster. Han är alltid ivrig att få visa vad han går för på planen.



Suffians framgångar ledde hur som helst till att större klubbar fattade intresse för honom, men Jalloh hade en plan för hur hans unga adept skulle utvecklas.

Istället för att placera honom i en av landets toppklubbar blev det spel i Bo Rangers Football Club som Jalloh beskriver som ett lag i mellanskiktet.

- Jag kände att det skulle vara en god miljö för honom. Jag ville att han skulle fokusera på fotbollen så jag beslutade mig för att placera honom i en klubb från mindre stad.



2019 blev ett stort år för den unge talangen. Under fjolåret fick han nämligen, efter fina framträdanden i ligan och i de regionala mästerskapen, debutera för Sierra Leones A-landslag.

Han fick spela från start i en match mot Lesotho i Freetown. Då satt spelare som Djurgårdens Mohamed Buya Turay på bänken.

– Jag blev mycket förvånad över att spelare som Buya Turay satt på bänken men när jag såg Suffian tänkte jag bara “Wow! Han är helt fantastisk”, säger Jalloh.

Jalloh var övertygad att Suffian Kalokoh förr eller senare skulle kunna vara intressant för en klubb i Sverige, och när han skrev på för AIK Freetong visste han att den svenska klubben skulle vara AIK.

I samband med att Suffian skrev på för AIK Freetong började även Jalloh att höra av sig till AIK:s chefsscout Tobias Ackerman, för att ge honom uppdateringar om Suffian.

– Jag berättade hur det gick för honom i ligan. Jag pratade även med Patrik Mörk som är agent, om AIK och med Tobias, så att de gjorde lite egna efterforskningar om spelaren, säger Jalloh.



I oktober 2019 besökte Chernor Musa Jalloh Sverige och AIK i ärendet.

– Vi hade en öppen diskussion om fotbollen i Sierra Leone men också om spelare. Jag fick frågan att “om AIK kommer till Sierra Leone för att värva en spelare, vem skulle det vara?”. Omedelbart svarade jag Suffian Kalokoh och från den dagen blev AIK mer och mer intresserade av Suffian.



– Dagen som jag ringde till honom för att berätta om AIK så grät han när han svarade, för det var samma dag som hans mor hade gått bort. Jag var i Sverige när det hände och hade precis varit på mötet med AIK. Jag ville ge honom de goda nyheterna och göra honom glad… men jag gav honom mina kondoleanser och sa sen “jag har bra nyheter till dig, jag har precis träffat AIK och de vill att du kommer till Sverige”.



– För en stund blev det tyst på telefonen innan han frågade om det verkligen var sant. Jag svarade att det var sant och att han måste vara stark för sin mors skull, det var hennes dröm att han skulle bli en professionell fotbollsspelare. När han fick nyheterna skänkte det honom glädje och mod. Från den stunden insåg han att när en dörr stängs öppnas en annan och ett nytt kapitel av hans liv kunde ta vid. Så han började förbereda sig mentalt för sitt äventyr till Sverige och AIK.

Enligt Jalloh är provspelet med AIK ett stort steg framåt för Suffian Kalokoh, men hoppas också ett steg framåt för samarbetet mellan AIK och AIK Freetong.



– Jag tror att det ger projektet en god framtid. Atmosfären är positiv, fotbollen exploderar i Sierra Leone, vi har bra spelare, folket är passionerade och inga politiska konflikter inom fotbollen kan stoppa passionen hos publiken. Alla vill ta sporten till nästa nivå.



– Möjligheten att komma till Sverige är fantastisk. Innan värvades spelare ofta till Belgien, men att de får gå till Sverige tror jag är en bra möjlighet då jag tycker att den svenska fotbollen uppskattar spelarna från Sierra Leone. Det är en bra landningsplats för spelarna, de kommer hit och tar språng mot nästa nivå.



Hur har tiden i Sverige varit för Suffian?

– Han anlände ju till Sverige den 29 januari 2020, exakt ett år sedan han skrev på för AIK Freetong - det är som en saga! Förstå att han exakt på dagen den 29 januari ett år tidigare hade skrivit på kontraktet med AIK Freetong.

– Han har fått ett bra mottagande från AIK när han anlände till Karlberg, från Björn och Tobias, alla i laget välkomnade honom. Han var lycklig och såg fram emot det här. Han hade också fått prata med Mohamed Bangura, Teteh Bangura och Alhaji Kamara innan han åkte. Mohamed Bangura är i krokarna, Ackerman tar god hand om honom. Adu och Ofori, de pratar med honom och ger honom goda råd.

***

För Jalloh själv började allting i Fulah Town i de östra delarna av Sierra Leones huvudstad Freetown. Han beskriver hur stadsdelen, liksom hela landet, sprudlar av fotboll.

I grundskolan började han som spelare på planen, men i takt med att han blev äldre började han bli mer och mer intresserad av arbetet utanför planen och med spelarna.

Redan som pojke började han därför att arbeta med drift och skötsel av fotbollslag och spelare. När han gick ut högstadiet började han sedan direkt att jobba med att scouta spelare.

Jalloh fick jobb hos en sierraleonsk agent som jobbade för laget Royal Stars FC. Klubben hade kontakt med en holländsk agent och till slut skulle Jalloh själv stifta bekantskap med en Sveriges mest kända agenter vid namn Patrick Mörk.

En av Jallohs första spelare som skulle gå till Sverige var Samuel Barlay, en kille som Helsingborgs IF och Malmö FF hade en huggsexa om. En annan var Sheriff Suma, som gick till Åtvidaberg och senare till GAIS. Året var då 2003 och Jalloh beskriver hur det på den tiden, på grund av dåtidens teknologiska omständigheter, var svårt att bedriva sin verksamhet. Det var helt enkelt andra tider.

– På den här tiden fanns knappt internet i Sierra Leone, och det som fanns var riktigt långsamt. Så vi fick kommunicera via telefon eller fax när vi började jobba med spelare.



Samtidigt närmade han sig Kallon FC som spelade i Sierra Leones högsta division Premier League. Han blev scout för laget och även ställföreträdande direktör i klubben.

Det var då som det stora genomslaget snart skulle komma. Under sin tid i Kallon FC hittade han både Mohamed Bangura och Teteh Bangura som gick till AIK. Det var också där och då som hans relation till AIK började byggas.



AIK Freetong är en fotbollsförening från Freetown, namnet på föreningen är en lokal, dialektal variant av huvudstaden Freetowns namn. Föreningen har, precis som namnet förevisar, en vänrelation till AIK i Sverige. Här hemma uppmärksammades klubben år 2015 när Ebolautbrottet kom - en svår händelse som nämligen skulle komma att drabba AIK Freetong hårt när föreningens materialförvaltare insjuknade i ebola.

Regeringen vidtog strikta åtgärder för att förhindra sjukdomens spridning och som ett resultat brändes det material som fanns hemma hos materialförvaltaren. Klubben stod hastigt utan kläder och utrustning och för ett redan fattigt folk blev det ett hårt slag.

– Som tur var överlevde materialaren, men allting i huset var de tvungna att bränna, säger Jalloh.



– Men då bad vi om hjälp från AIK:s fans och vi började få in donationer, bland annat från Radio Råsunda, som köpte material och kläder och skickade ned det till AIK Freetong.

Fotbollen i Sierra Leone förbjöds sedan efter Ebolaepiedemin i tre år, men när ligan återigen sattes igång år 2018 kunde landets invånare äntligen få visa sin passion till sporten. Ett otroligt intresse och Sierra Leone kan vara på väg att få tillbaka sitt attraktionsvärde som både land och fotbollsnation.

– Supportrarna kom i mängder! 30 000-40 000! Fotbollen är som en religion oavsett vilket lag som spelar eller vilken arena som den spelas på. Vi har enorma publikmängder och Sierra Leones liga blev en av ligorna i Afrika som hade flest åskådare under 2019. Det visar passionen hos folket, säger Jalloh.

Hur mycket kostar en matchbiljett i genomsnitt i Sierra Leone?

– En euro, svarar Jalloh kort och ler.

Vid sidan av scoutandet och rådgivningen brinner Jalloh för att kunna utveckla möjligheterna att spela fotboll i Sierra Leone. Han berättar passionerat och inspirerande om verkligheten hemma i Freetown. Fotbollen spelas främst på gatorna av barn och ungdomar och spontanfotbollen är motorn för sporten i hela landet.

– Ärligt talat så utvecklas ofta våra talanger genom att spela själva på gatorna, det är passionen för fotbollen som är så stark och som fortfarande växer - man kan kalla Sierra Leone för Afrikas Brasilien!



Jalloh målar upp en bild av hur barn spelar fotboll i varje hörn av Freetown, på varje plats som är tillräckligt fri för att man ska kunna spela.

Att fotbollen hela tiden spelas ute i det öppna gör det lätt för scouter som han själv att hitta alla talangfulla spelare och att sedan placera dem i olika lag.

– Det är bara att kasta ut en boll och börja spela! Vi ser potentialen i dessa “bakgårdar” och vi börjar vanligtvis med att lära känna folk där och vissa av spelarna kan vi placera i klubbar där de får en mer formell fotbollsträning.

Få spelare kommer från akademier, de flesta är oftast naturbegåvningar och talanger från gatorna.

– Ett av mina största glädjemoment är att se när dessa spelare lyckas, det är som i en saga. Vi har sett det i båda Banguras och Kamaras, vi plockade upp dem från en fattig bakgrund. Och man blir överraskad varje gång, för varje spelare har sin egen framgångssaga.



– Det är som en dröm för mig, en passion, att kunna hjälpa dessa unga spelare från gatorna, från våld och droger. Andra ungdomar kan se att det finns en chans till upprättelse och frigörelse från fattigdom, att kunna hjälpa sina familjer och samhällen, och det har en positiv påverkan på alla.



Vidare så har den afrikanske rådgivaren har en idé om hur han ska kunna ge tillbaka till folket och fotbollen. Han vill som exempelvis se till att planerna i landet blir bättre. Han beskriver hur gräsunderlag i landet är av mycket dålig kvalitet och att om det skulle gå att förbättra, då skulle landet kunna producera många fler Buya Turays, Banguras och Suffian Kalokohs.

Men för att lyckas med sin ambition om att kunna lägga nya, bättre planer i Freetown och Sierra Leone behöver Jalloh hjälp.

– En av mina största ambitioner är att hitta en möjlighet att med hjälp från en organisation kunna importera konstgräsplaner till Sierra Leone. Vi har dåliga planer där och då blir det svårt att spela fotboll.



– Jag vill ge någonting tillbaka och där kanske Sverige kan hjälpa till. Om en organisation eller skola kan donera en gammal konstgräsmatta till Sierra Leone… det skulle vara mycket värdefullt för ungdomarna i landet. Det är en dröm som jag har och som jag ser fram emot att kunna genomföra, men jag behöver hjälp med att förverkliga den.



I det lilla landet på Afrikas västkust som länge varit belägrat av svårigheter, fattigdom och inbördeskrig erbjuder fotbollen alla en chans till att ta kontrollen över sina egna liv och sporten skänker tusentals människor ett tillfälligt avbrott från vardagens knogande.

Folk enas kring fotbollen, det har vi sett exempel på genom historiens gång, och människor bygger broar till varandra tack vare fotbollen.

I det här fallet är det Freetown och Stockholm som möts och så har gjort under flera år. Samtidigt som Suffian Kalokoh var på besök hos AIK bevisades det ännu en gång att fotbollen hjälper samhällen och folk att stärka varandra, även om det så är 8 219 kilometer städerna emellan.

Men inte nog med det. Allmänna Supporterklubben anordnade dessutom en insamling till förmån för AIK Freetong. Syftet var att få in 14 000 kr för att kunna köpa 20 nya matchtröjor som man ville donera till sin sierra leonske namne.

Insamlingen resulterade istället i drygt 19 000 kr i donationer och 60 stycken matchtröjor tillsammans med flaggor, svettband och stickers har nu nått Freetown.

– Det var en fantastisk gest från Allmänna Supporterklubben och AIK Freetong uppskattar det enormt. Det är verkligen en hjälpande hand inför föreningens kommande säsongsstart i landets andraliga, säger Chernor Musa Jalloh.



Och Suffian Kalokoh då? Hur gick det med AIK och förhoppningarna om att överhuvudtaget återuppta ett större samarbete med AIK.

– Nu är han åter hemma i Sierra Leone och under den gångna helgen gjorde han mål och assist när Bo Rangers FC besegrade Ports Authority på hemmaplan.

Chernor Musa Jalloh berättar även att Kalokoh tränar med Sierra Leones A-landslag inför African Cup of Nations där man möter Nigeria. Tiden i Sverige och hos AIK var uppskattad och han berättar om hur anfallaren hoppas på ett positivt besked från AIK och ser fram emot en fortsättning inom svensk fotboll.



Fotbollen är livskraftig i Sierra Leone, “Afrikas Brasilien”, och vi i Sverige har all anledning till att glädjas över utvecklingen i landet som hittills har skänkt oss sprudlande fotbollskonstnärer genom åren. Mest nyligen var det Djurgårdens guldhjälte Buya Turay, vem som axlar manteln härnäst i allsvenskan, ja, det är en fråga som framtiden får utvisa.