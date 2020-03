Mathias Lühr ny chefredaktör på FotbollDirekt

FotbollDirekt är en av Sveriges ledande fotbollssajter och drivs av Everysport Media Group (ESMG). Under 2019 växte sajten till rekordnivåer och under hösten lanserades en plustjänst där läsaren får tillgång till unikt innehåll i form av djupgående analyser, långläsning och intervjuer med fokus på svensk fotboll.

- FotbollDirekt har blivit ett självklart val för bevakning av svensk fotboll där satsningen på kvalitetsinnehåll har varit mycket lyckad. Vi har hittat en perfekt mix av nyhetsinnehåll i kombination med långläsning och det känns väldigt kul att vi lyckats knyta till oss Mathias som ny chefredaktör, säger Max Andersson, Head of Media på ESMG.

Ola Gustavsson utses samtidigt till ny nyhetschef på FotbollDirekt.

- Jag är både stolt och glad över uppdraget som chefredaktör för FotbollDirekt, att få vara en del av svensk fotboll på allvar igen är extremt stimulerande. Och jag är övertygad om att vi med en kompetent ledning och redaktion går något mycket spännande till mötes, säger Mathias Lühr.

Mathias Lühr var under många år en av Expressens mest profilerade sportjournalister och kommer närmast från en tjänst på Solidsport. Han har under hösten även skrivit krönikör för FotbollDirekt, men går nu in i rollen som chefredaktör.

- Det är under en turbulent tid kring pågående corona-situation som jag kliver på det här uppdraget, men det känns inte desto mindre stimulerande. Det finns en vision och en ambition hos FotbollDirekt och ESMG som tilltalat mig sedan jag började som krönikör i höstas, säger Mathias Lühr.