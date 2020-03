Kacaniklic: "Det blir lätt Zlatan, Zlatan, Zlatan nu"

I "Ekwall Möter" talar Hammarbys stjärnmittfältare även om Zlatan Ibrahimovics intåg i klubben.

- Det blir lätt Zlatan, Zlatan, Zlatan med Hammarby nu, säger Kacaniklic.

Under ett par intensiva år med Erik Hamrén vid rodret var den kvicke yttern Alexander Kacaniklic ett givet inslag i landslagstruppen. Men under mer än fem års tid - från slutet av 2014 till början av 2020 - lös Kacaniklic med sin frånvaro i blågult.



Den 9 januari i år gjorde Alexander Kacaniklic dock comeback i landslaget under januariturnén. Tre dagar senare var han för första gången lagkapten när Janne Anderssons mannar mötte Kosovo i Qatar. Blicken är riktad mot ett EM-slutspel i sommar, även om de senaste rapporterna flyttar mästerskapet till 2021.

Alexander Kacaniklic är oavsett vad - efter höstens fina form med Hammarby i Allsvenskan - inställd på en uttagning när förbundskapten Janne Andersson samlar landslaget i slutet av mars.– Det är en landslagssamling om några veckor som jag siktar in mig på och som jag tror, hoppas och känner att jag har en chans att komma med i, säger Kacaniklic i Ekwall Möter.

Där kommenterar han också förre landslagskompisen Zlatan Ibrahimovics relativt färska delägarskap i Hammarby. En relation som Kacaniklic tror kommer bli mycket värdefull, men han påpekar också:

- Folk får komma ihåg...., det blir lätt Zlatan, Zlatan, Zlatan nu. Men det finns folk som jobbat hårt för att ta klubben dit där den är idag. Det är lätt att glömma.





* Tisdagen den 17 mars håller Uefa möte gällande EM:s vara eller inte vara 2020. Troligt är dock att mästerskapet spelas sommaren 2021.