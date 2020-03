Lühr om beskedet kring Dif-stjärnan: "Det är en missräkning"

FotbollDirekt kunde på lördagen avslöja att Erik Bergs comeback i Djurgården dröjer. Här svarar FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr på fem frågor om Erik Bergs situation i Djurgården.



FotbollDirekt kunde på lördagen avslöja att comebacken för Erik Berg dröjer ytterligare en tid. Den planerade comebacken i mars skjuts nu framåt några månader och det troliga är att han nu kan göra comeback under sommaren. FotbollDirekts chefredaktör Mathias Lühr svarar här på frågor om det senaste kring Erik Berg.



1. Hur ser du på de skadeproblem som Erik Berg lidit av under sin tid i Djurgården?

- Med ett färskt SM-guld och ett fortfarande hyggligt fräscht cupguld på klubbkansliet så är det svårt att vara missnöjd med Djurgårdens sportsliga verksamhet de senaste två åren. Men det är klart att en hel Erik Berg hade varit ytterligare ett vapen som gjort laget ännu bättre. Nu känns det lurigt när comebacken hela tiden skjuts fram, det är sällan ett bra tecken för spelare, speciellt inte om man kliver över 30-strecket (Berg är 31 år).



2. Vad har Erik Berg uträttat så här långt i Djurgården?

- Han har visat prov på den (landslags)kvalitet som gjorde att Bosse Andersson slog till med ett tungt köp, men det har ju tyvärr blivit alldeles för lite Erik Berg i allsvenskan. Det är nog alla inblandade överens om.



3. Vilket betyg ska man ge Erik Berg så här långt under hans tid i Djurgården?

- Återigen, den kvalitet Berg visat sig besitta är ju högsta allsvenska klass, men när man inte är på planen så är det ju en rejäl missräkning. Ser man till kostnad och tillgänglighet så är det ju inte godkänt så här långt.



4. Det har spekulerats om att hans karriär är i fara, vad tror du om det?

- De källor som spekulerat har ofta extremt bra insyn, och med tanke på de ständiga framflyttningarna av comebacken så skulle ett sådant beslut inte längre slå ner som en bomb. Men jag hoppas att man har fel, jag tycker Berg är en ruskigt bra mittback och en härlig profil i allsvenskan.



5. Hur tror du att Djurgårdens ledning ser på det att det drar ut på tiden och att man har släppt tanken på en ersättare?

- Jag är övertygad om att Djurgårdens sportsliga ledning ser det som en enorm missräkning att deras dyra investering inte finns med på planen när matcher ska avgöras. Men det är en missräkning som var svår att förutse. Jag tror alla var överens om att värvningen av Berg var en kanonförstärkning när den genomfördes 2018. Och - Bosse Andersson har ju faktiskt lyckats med en och annan affär under tiden som väger upp både sportsligt och ekonomiskt.