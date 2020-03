SEF-basen: "Vi behöver ge besked torsdag eller fredag"

4 april är det som är tilltänkt premiärdatum för allsvenskan. Men av allt att döma kommer det inte att bli någon allsvensk fotboll som spelas då.- Just nu är det läget vi har, än så länge gäller 4 april. Men jag tror att för varje sekund som går inser alla att det blir en allt kärvare förhoppning att vi ska kunna spela då. I morgon (måndag) och under veckan som kommer har vi möte med förbundet, våra klubbar, våra partners och med supporterorganisationerna för att titta på vad det finns för alternativ om det inte går att spela allsvenskan med publik den 4 april, säger Mats Enquist i intervju in i SVTs Sportspegeln.Enquist berättar också om att det finns olika alternativ och att det är dessa som ska diskuteras kommande vecka.- Första alternativet är att försöka skjuta fram starten. Det viktigaste är Pandemin. Ibland får man glömma bort att vi håller på med idrott. Det är väldigt viktigt för många men i det här fallet är faktiskt människors hälsa viktigare. Hela fotbollen har slutit upp på ett bra sätt. Vi har ett par dagar under nästa vecka på oss att fundera på vad är de bästa alternativen. Det har pratats om att flytta fram säsongen så att den börjar i juni och allsvenskan ska spelas under vintern.Mats Enquist säger att han inte utesluter något scenario just nu.- Vi vänder på alla stenar just nu. Vi vill ha en säsong som spelas. Det är nummer ett. Exakt vilka alternativen är väntar vi med tills vi jobbat igenom det. Mot slutet av veckan hoppas att jag har ett besked.Han menar också att ekonomin för de allsvenska klubbarna just nu inte är det primära.- Just nu planerar vi spel för allsvenskan och i första hand titta på om vi kan flytta fram säsongen så att vi kan ge rådrum till alla som agerar mot pandemin. Jag tycker det är fel tillfälle att prata om ekonomiska aspekter. Just nu ska vi prata om när vi kan spela fotboll igen på ett säkert sätt.