Supportrarnas insamling till Hammarby - beredda skänka mer pengar

Hammarbys supportrar fick först beskedet att cupkvartsfinalen mot IFK Göteborg skulle spelas inför tomma läktare. Sedan att den inte skulle spelas alls. Men tusentals biljetter hade hunnit säljas - istället för att kräva biljettpengarna tillbaka så samlas istället pengar in till Bajen:

– Men det kommer garanterat sättas upp något mer organiserat tiggeri, säger Bajen Fans talesperson Kalle Strandberg till FotbollDirekt.se.

Det är bara en vecka sedan som Hammarby lottades mot IFK Göteborg i cupens kvartsfinal. En potentiell publikfest redan i mars på Tele2 Arena.

Sedan dess har det gått fort. Coronaviruset har kommit till Sverige, och inom loppet av fem dagar hann det tas beslut om att matchen skulle spelas utan publik och sedan att den skulle ställas in helt.

Då hade tusentals Hammarbysupportrar hunnit köpa biljett. Bajen hamnade i en situation där man tvingades betala tillbaka pengar till besökare.

Men snabbt kom en motrörelse. Trycket på Hammarby blev istället att organisera för en insamling till klubben, som i och med match utan publik gick miste om ett potentiellt miljonbelopp.

Hammarbys officiella supporterförening Bajen Fans tittade på möjligheterna att organisera en återinsamling.

– När vi fick reda på att matchen skulle spelas utan publik så pratade vi om att vi skulle göra något. Men vi hade inte satt formen för det, vi diskuterade hur vi skulle paketera det. Samtidigt hade Hammarby Fotboll ett enormt tryck på sig, med folk ville stötta och inte få tillbaka pengar, det var mer att "ni kan behålla era pengar, hur kan jag hjälpa". Så de körde igång en sådan återinsamling. Men Hammarby Fotboll ville gärna se att det fanns ett supporterinitiativ bakom en sådan grej, så vi har slagit ihop insamlingarna, säger Bajen Fans talesperson Kalle Strandberg.

Via ett swishnummer kan alla skicka in pengar och alla pengar motsvarande 10 000 betalande åskådare går till Hammarbys CSR-projekt. Samhällsmatchen. Allt utöver det skänks till behövande ändamål inom Hammarby.

– Det är runt 107 000 kronor insamlade nu, det var siffran jag fick igår kväll. Just den här insamlingen kommer sig av att det var en massa köpta biljetter till cupkvartsfinalen. Men det kommer garanterat sättas upp något mer organiserat tiggeri. Om man ska göra något mer än att det bara är att man skänker pengar, utan kanske något lotteri. Att man får skänka pengar och en vinnare lottas ut och får ett pris.

Bajen Fans har diskuterat att organisera något mer i insamlingsväg redan nu.

– Vi förstår ju också att det här kommer drabba klubben, det drabbar ju alla klubbar. Kanske inte första månaden, eller andra månaden heller. Men sedan kommer det bli knapert. Du har ju en ekonomisk kurva, det är under säsongen som pengarna kommer in och det lever klubbarna på off season. Och den här försäsongen riskerar att bli väldigt lång.

– Det är riktigt problematiskt. Kostnaderna försvinner inte för klubbarna. Folk ska ha lön och hyran ska betalas. Sponsorerna börjar också dra öronen åt sig... nej det är svårt.

– Det här kommer vi garanterat att se lite överallt. Inte bara i Hammarby och inte bara i fotbollen. Handbollen har samma problem, vi hade derby mot AIK igår inför tomma läktare och samlade in till "matchbiljetter" där. Alla kommer samla in pengar.