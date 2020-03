Svenska Fans - ''Ville skriva en krönika efter traditionsenlig seger mot AIK''

Det är ett Malmö FF som till sist landade rätt i svenska cupen efter bland annat den trevande Karlskronamatchen.3-0 i avslutningen mot AFC säkrade kvartsfinalspel stormatchen mot AIK, innan Coronautvecklingen kom emellan.Vad som händer här näst återstår nu att se - för så väl Malmö som överhuvudtaget svensk fotboll. Klart är under alla omständigheter att helgens möte med Molde nu också är struken.Hur det ser ut med fler spelaraffärer i detta fönster är även det oklart. Vågar ett överlägset förmöget MFF agera på den spelarmarknad som just nu ingen annan allsvensk konkurrent vågar. Svenska Fans redaktion Himmelriket går i dag mest på det känslomässiga spåret i ett läge när väldigt få svar finns att få. När ingen av oss vet just någonting.Svenska Fans redaktör avslutar den nypublicerade texten med att visa mjuka värden gentemot alla medmänniskor:God ord att ta till sig av för alla.