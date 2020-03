Europaplats kan sensationellt bli aktuellt för AIK

När situationen nu är som den är med en just nu avblåst svenska cupen kan det bli allsvenska bronsmedaljören och tabellfyran AIK som får spela i Europa.Den 1 juni har tidigare satts som bortre gräns för sista lag att ta den återstående platsen till Europa League men som läget är nu i fotbollsvärlden kan det datumet flyttas framåt.– Vi har nyligen fått besked om att Uefa har en arbetsgrupp tillsatt kring det här och övriga frågor vad gäller internationella cupturneringar. Övriga Europalag har inte färdigställt sitt seriespel så det är det som gör att man inte har det helt spikat. Vi väntar besked om det snart, sade Anna Lögdberg. tävlingschef på svenska fotbollförbundet till FotbollDirekt.se tidigare under tisdagen Och nu skriver Fotbollskanalen på tisdagskvällen att om ingen cupsegrare korad här i Sverige innan det datum som Uefa sätter som deadline så kan det alltså bli AIK som tar platsen i kraft av fyra i allsvenskan.- Under de här särskilda omständigheterna vet vi inte säkert om regeln i Uefas bestämmelser kommer tillämpas, det vill säga hur en vakans tillsätts enligt huvudregeln. Vi har ställt frågan till Uefa och inväntar ett svar, säger Anna Lögdberg till Fotbollskanalen Just nu är det alltså Djurgården som har kvalplatsen till Champions League, Malmö FF och Hammarby har kvalplatserna till Europa League och det är den fjärde och sista platsen som är tilltänkt att fyllas av det lag som vinner svenska cupen.