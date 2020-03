AVSLÖJAR: Hjälp på väg till allsvenskan - SEF-basen tror på statligt stöd

Nu tror Sef:s ordförande Lars Christer Olsson att statlig hjälp även är på gång till allsvenskan.

– Jag tror att de åtgärder regeringen föreslagit innefattar även fotbollen. Man kan säga att redan de beslut som är tagna av regeringen kommer att innebära hjälp, säger den forne Uefa-VD:n till FotbollDirekt.se.



Det är många olika samhällssammanhang som nu kommer att vara enormt beroende av statligt stöd för att inte gå omkull i sviterna av det utbredda coronaviruset.

Flygnäringen, hotell- och restaurangbranschen är hårdast drabbat och går bokstavligt på knäna.

Och fotbollen är inget undantag.

Men det finns det hopp och hjälp ser alltså ut att vara på väg, inte minst sedan vår regering under tisdagen beviljade flygbolaget SAS ett statligt stöd på 1,5 miljard kronor.

Men i väntan på extra insatser - hur många svenska elitklubbar har egentligen likviditet för att överleva en säsong som skjuts upp fram till i höst, alternativt året ut?

Idrottens affärers finansanalytiker Dan Persson varnade nyligen för att fyra-fem klubbar riskerar omedelbara och allvarliga problem.

SEF-basen och förre Uefahöjdaren Lars-Christer Olsson vill nu dämpa den oro som finns för så många klubbar, att på obestämd tid tvingas hantera en situation med dramatiskt minskade intäkter.

- Det är ett samhällsansvar det handlar om. Det handlar inte bara om fotbollen, utan om hela samhället. Om privatindustrin och näringslivet. Nu ska vi analysera det paket som kommit och se mer exakt vad det innebär för fotbollen, börjar Lars-Christer Olsson för FotbollDirekt.se.

- En del av det här ska ju komma idrotten till del, förstås! Men det återstår som sagt ännu att göra en utredning om vad det konkret kommer innebära för fotbollen.

Hur ser du på klubbarnas marginaler och uthållighet?

- Att det bitvis handlar om knappa ekonomiska marginaler, men samtidigt så pågår det som sagt åtgärder och regeringens beslut om åtgärder kommer i rätt tid.

- Men, nej, att flera klubbar skulle riskera att gå under på bara några månader, det är onödig domedagsprofetia. Det tror jag inte alls på.

- Nej, jag är inte orolig för det. Jo, jag anser det därför att jag anser vi inom svensk fotboll redan ligger långt fram i vårt arbete. Det är så många som jobbar hårt och hjälp är på väg.

Det är så många människor som tycker och tänker kring svenska politiker och makthavare - kring så oerhört svåra beslut som måste tas - och det utifrån en situation som vi aldrig någonsin tidigare varit i. Saknar du i det här läget någonting från politiker eller förbundshåll?

- Nej faktiskt. Det är så lätt att gnälla kring något så många vet så lite om. Och folk som gnäller har sällan några egna förslag. Det är så svårt i dag att veta vad som är rätt beslut, det vet ingen. Det vet vi inte förrän efteråt. Det viktigaste är att jobba lugnt och metodiskt och tillsammans. Jag tycker att det verkar som om vi i Sverige arbetar något lugnare än i Norge och Danmark, och då tänker jag inte fotboll, utan politiskt.

Samhällsmässigt, betonar Lars-Christer Olsson.

- Det är viktigt att behålla lugnet.

Beskriv omfattningen av er apparat och totala arbete just nu för att skapa ett så omfattande skyddsnät som möjligt för våra elitklubbar?

- Förbundsstyrelsen har nu möten varje vecka. Normalt har vi annars kanske möten fyra-fem gånger per år. Så det är en väldig skillnad. Det finns också en särskild krisgrupp mellan Förbundet och Sef som nu gör allt för att skapa så stor trygghet som möjligt för våra klubbar. Vi kallar våra klubbar till möten med kort varsel när någon viktig fråga dyker upp så att vi kan ta hand om den direkt och klubbarna samarbetar väldigt bra för att hålla varandra informerade och hjälpas åt.

Vad vill du mest betona i rådande situation?

- Att huvudsakligen mana till lugn och rationella beslut. Jag menar att vi är överens med klubbarna om hur vi ska jobba. Vi genomför analyser och har en ständig dialog med alla inblandade, inom fotbollsfamiljen, samt mot politiskt håll, allt för att minska negativa effekter till ett minimum.

- Men det viktigaste är att inte skrämmas upp av rådande situation.

Och statligt stöd ser du och dina närmaste är på gång på sikt till fotbollen, likt som exempelvis motsvarande hjälp som exempelvis flygnäringen hoppas på...?

- Statligt stöd, ja! Jag tror åtgärder som regeringen föreslagit innefattar även fotbollen. Det är redan beslutat att det kommer att innebära hjälp. Tills dess ska vi alla behålla lugnet, säger den sympatiske SEF-basen och ägnar avslutningsvis i denna intervju människor och hela denna svåra situation följande tankegångar:

- Vi ska alla tänka på hur vi uppträder. Vi ska skydda äldre. Se till så att viktiga samhällsfunktioner fungerar - och inte stoppas. Vi ska undvika populism bland politiker och det är någonting jag tycker att vi hittills har varit duktiga på.

Är du personligen rädd för sjukdomen?

- Nej, alltså...jag ingår förmodligen i vad som anses vara en riskgrupp, men nej jag kan inte vara orolig. Jag är nog förmodligen för seglivad för att inte klara mig, säger han och skrattar till och fortsätter: Nu är det dock viktigt att vara försiktig.

De ekonomiska riskerna och konsekvenserna för allsvenskan återstår att se, men finansanalytikern Dan Persson räknade nyligen fram siffror som dessa:

' 'Jag har räknat på det där och kommit fram till kostnaden blir 15 miljoner per omgång totalt. Det är åtta omgångar till den första maj och sätter serien igång då, blir kostnaden 120 miljoner kronor totalt''.

Vad är då allsvenskan värd som produkt? I början av 2019 stod det klart att allsvenskan totalt omsatte 1,794 miljarder kronor och att dess rörelseresultat landade på + 86 miljoner kronor.

Detta framtaget i en rapport av revisions- och undersökningsföretaget EY.

De allsvenska klubbarnas egna kapital uppgick vid den tidpunkten till 948 miljoner. Det egna kapitalet klubb för klubb listades då enligt följande - (vi har enbart tagit med klubbarna som fortsatt i dag har allsvensk status):

Malmö FF - 497 miljoner kronor, IFK Norrköping - 101 mkr, Djurgårdens IF - 72 mkr, BK Häcken - 71 mkr, AIK - 61 mkr, Hammarby IF - 42 mkr, Östersunds FK - 23 mkr, IF Elfsborg - 19 mkr, Kalmar FF - 15 mkr, IFK Göteborg - 10 mkr, Örebro SK - 8 mkr, IK Sirius - 46 tkr.