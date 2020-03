Nu agerar AIK - aktar sig redan för konsekvenser

Klubben skriver att den uppskjutna allsvenska starten gör att intäkterna minskar kraftigt i aktiebolaget AIK Fotboll AB. 124 379 åskådare såg matcherna på Friends Arena under första kvartalet 2019 men hur många som kommer att kunna göra det första kvartalet 2020 är mycket oklart - om ens någon kommer att kunna göra det."Även marknadsintäkterna påverkas negativt i jämförelse med motsvarande period föregående år till följd av att matchaktiviteterna inte genomförs som planerat under kvartalet." skriver AIK på sin hemsida.Och klubben skriver också: "För att hantera den rådande situationen kommer AIK Fotboll AB att införa ett åtgärdsprogram i syfte att dels generera alternativa intäkter, men som också ska minska kostnaderna under den period som Allsvenskan är uppskjuten."Exakt hur åtgärdsprogrammet ser ut i detalj framgår inte i den text som klubben publicerat på sin hemsida aikfotboll.se Önskemål finns från AIK och övriga allsvenska klubbar att sätta igång säsongen igen i början av juni.