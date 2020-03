JUST NU: Rädslan blev för stark - Amoo har blixtrest till Nigeria

I mitten av februari som intensifierades Hammarbys försök med att ta den 17-årige talangen när Zlatan Ibrahimovic personligen började engagera sig för att lösa en övergång, detta samtidigt som chefscout Mikael Hjelmberg meddelade att Amoo var på väg till Sverige för en månadslång vistelse.Och enligt uppgifter till FotbollDirekt.se så har tiden i Sverige motsvarat alla förväntningar - för så väl huvudpersonen som för Hammarby, detta samtidigt som Bajens sport effektivt skyddat honom från media sedan han anlände.Några egentliga hinder för ett slutförande av en affär har inte funnits - om det inte hade varit för att eskaleringen av coronaviruset.I dag står det klart att Amoo rest hem till Nigeria och om det väcker osäkerhet kring övergången till Hammarby - så är beskedet nu tydligt från chefscout Mikael Hjelmberg.- Det stämmer att han har åkt hem, men vi kommer hela tiden ha tät kontakt med honom, förklarar Hjelmberg för FotbollDirekt.se.- Den största anledningen till att han reser hem tidigare än tänkt har att göra med att han hade en privat grej att ta hand om, men sedan är det klart att hans familjs oro hemma i Nigeria har spelat in, fortsätter han och syftar till coronavirusets spridning.- Inte just nu, men vi följer självklart utvecklingen.- Men han är cool. Han var lite orolig i början men vi har förklarat läget för honom. Hans familj har däremot varit oroliga. Vi har pratat med dem och försökt förklara situationen. Den bilden som ges ut där nere är lite missvisande.- Däremot förstår vi deras oro och har gemensamt tagit beslutet att han åker hem några dagar tidigare än planerat från början.- Den 24 mars. Han hade ett önskemål om att åka hem några dagar tidigare. Syftet med hans besök är uppnått både från Akins och vår sida.- Nej, vi såg ingen anledning att hålla kvar honom i fem dagar till så vi tog ett gemensamt beslut om att flyga hem honom igår (onsdag).- Läget är oförändrat. Han tillhör fortfarande Sido akademin i Nigeria, men vårt band är ännu tajtare nu än innan. Vi är väldigt nöjda med hans tid här.Med Amoo så är Hammarbys starka afrikanska trend tänkt att byggas vidare.Efter namn som Joseph Aidoo och Kossounou Odilon så har Amoo setts med väldigt speciella ögon och någon som bland annat spelat U17-VM, och under vintern uppgavs intressant för klubbar på den högsta hyllan i fotbolls-Europa, såsom Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atletico Madrid och Bayern München.Som om inte det vore nog så kom alltså Zlatan Ibrahimovic i förra månaden in i bilden när han från ingenstans spred ett tv-klipp med följande ord: ''Det här är Zlatan Ibrahimovic som kollar in så att du är okej, tränar fotboll, äter bra och njuter vilket är viktigast av allt. Jag vill bara berätta att vi i Hammarby väntar på dig. Laget väntar på dig, tränaren väntar på dig och framförallt fansen väntar på dig. Jag väntar också på dig. Jag ser fram emot att träffa dig. Hoppas allt är bra och lycka till. Ta hand om dig min vän”.