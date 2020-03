Durmaz kvar i Turkiet - utan familjen: "Det är jättetufft"

En ovisshet har svävat över spelarna i turkiska Süper Lig. Förra helgen spelade Jimmy Durmaz och han Galatasaray 0-0 i derbyt mot Besiktas, inför tomma läktare. Helgens omgång var planerad att äga rum, men beslut har nu tagits att skjuta på allt spel tills vidare. Ett välkommet beslut enligt den 30-årige "Gala"-svensken:– Det är skönt att det beslutet kommit. Det var tufft att spela förra matchen. Mentalt tror jag inte många var så fokuserade på att spela fotboll. Det mesta snacket var om corona. Det är klart frustrerande. Vi snackar om vår egen hälsa och våra egna liv. Vi har familjer allihopa. Vi älskar att spela fotboll men just nu är liv mycket viktigare. Det är skönt att den turkiska ligan är på samma sida som oss spelare, säger Jimmy Durmaz till SVT Sport Medan Durmaz är kvar i landet har familjen rest hem till Sverige. Något som såklart påverkar alla inblandade negativt.– De flög hem innan coronautbrottet började. De vet inte hur de ska göra nu. Flyger de hit måste de in i karantän i 14 dagar, så det är tufft. Just nu är vi på separata håll. Det är jättetufft, speciellt när man är inlåst hemma för det mesta. Vi bor några lagkamrater i samma byggnad så jag har några umgås med.