Hemliga planen - Häva förbud mot folksamlingar senast 1 maj

Så sent som under fredagen lanserade regeringen genom kultur- och idrottsminister Amanda Lind att man stöttar svensk idrott med 500 miljoner kronor under den rådande krisen.

Ett välkommet ekonomisk tillskott, och Djurgårdens sportchef Bosse Andersson sa bland annat till FotbollDirekt:

- Vi måste alla få hjälp av staten och det är ett gott tecken att det finns förståelse för vår situation.



Men makthavarna är medvetna om att dessa pengar inte kommer att räcka om det förlamande uppehållet drar ut på tiden.

FotbollDirekt kan avslöja att man från politikerhåll därför jobbar mot ett bortre datum för att häva förbudet mot folksamlingar över 500 personer, och detta datum ska vara den 1 maj.

Det är förhoppningen och målsättningen idag, om ingenting sett till rådande utveckling förändras till det sämre under veckorna fram till dess.



Detta skulle då betyda att de allsvenska klubbarnas läktare skulle kunna öppnas upp för publik redan om en dryg månad.

Det är källor på politikernivå som berättar för FotbollDirekt om dessa planer. Det handlar om alla evenemang med över 500 personer, vilket naturligtvis innefattar såväl kultur som idrott. Man vill ha en tydlig bortre gräns att jobba mot, därav datumet 1 maj.

När vi pratar med SEF:s ordförande Lars-Christer Olsson så säger han sig inte ha hört om planerna:

– Det är inget jag har hört, ingen aning. Så jag kan inte kommentera det heller, inte förrän man får något slags konkret besked, säger Olsson.

Samtidigt är SEF-basen medveten om att informationen om sådana planer knappast når fotbollens makthavare först. Han säger att han följer den diskussion som finns nu om att öppna upp samhället igen - många diskuterar nu huruvida konsekvenserna av nedstängt samhälle blir värre än själva viruset, med massarbetslöshet och konkurser som nu ser ut att vänta.

– Det är ju en diskussion som pågår, en jättesvår diskussion. Ambitionen att flacka ut toppen på smittspridningen i förhållande till konsekvenserna för samhället och ekonomin. Men den frågan måste lösas på politikernivå först, innan vi i fotbollen kan göra någonting.

– Vi i fotbollen har satt ett datum som vi gör våra planer utefter. Men vi är samtidigt beredda justera våra planer. Vi behöver datum även om de är fiktiva, vi måste ha något att hänga upp det på. Men vi kan inte agera utan att vi har konkreta besked från samhällets makthavare.



Ola Gustavsson - Anton Zetterman