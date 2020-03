Hunnit med fem klubbar på tre år efter Bajen - här nätar han numera

Och att säga att det blev succé är förstås att ta i. Alex stannade på 28 allsvenska matcher (20 från start) och fem mål. Därutöver fyra cupmatcher och tre mål.

Men tre av målen kom i derbysammanhang mot Djurgården: Först en fullträff i 3-1-segern i cupens gruppspel (Hammarby och Djurgården hamnade i samma grupp det året), och sedan två i första allsvenska derbyt på våren.

Sådant gör förstås att man blir ihågkommen bland supportrarna, liksom hur han spelade med vantar långt in i maj och myntade uttrycket "no play just win" - en approach att ha inför derbymatcher där matcherna bara ska vinnas.

Efter säsongen så fick han emellertid beskedet att det inte skulle bli någon fortsättning i Bajen. Lite drygt tre år sedan är det.

Sedan dess har Alex (Fullständigt namn: Alexssander Medeiros de Azevedo) hunnit med fem klubbyten. Han återvände till Resende i hemlandet (klubben Bajen lånat honom från), flyttade till Celaya i mexikanska ligan våren 2017, sedan till danska Silkeborg på hösten samma år.

Där åkte han på en allvarlig knäskada och nästan ett år försvann. I fjol lämnade han Danmark och flyttade hem till Brasilien.

Där blev det spel i två klubbar; Bangu och Portuguesa (sistnämnda i Serie D, fjärdenivån). I vintras verkar han emellertid ha bytt klubb igen; till Al Bataeh Club i Förenade Arab Emiraten.

Vad vi kunnat se så spelade Al Bataeh sin sista match förra fredagen, matcherna därefter är uppskjutna på grund av coronaviruset.

Det handlar om en andradivisionsklubb och det finns inte jättemycket statistik och information att hitta, mer än att klubben låg trea innan breaket. Men av videon nedan att döma så verka målen rullat in för Alex fram till att ligan sattes på paus.