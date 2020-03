San Siro-Sven hyllar kollektivet: "Är ett fantastiskt gäng"

Det finns många Sven Andersson, men bara en San Siro-Sven. En målvakt så starkt förknippad med en särskild händelse på en arena långt ifrån Sverige. Men också en jätteikon för en hel klubb. Nu får han ta ut sin drömelva med HIF-spelare.

– Med de anfallarna behöver man ingen offensiv kraft på mitten, säger han till FotbollDirekt.se.



Sven Andersson föddes i Strömstad 1963 och skrev som 17-åring på för Örgryte IS. Efter mer än 200 matcher - och via en kort sejour i moderklubben - hamnade Andersson, då 30 år, i Helsingborgs IF. Och vilken succé det skulle komma att bli. Två SM-guld, en cuptitel och ett historiskt Champions League-gruppspel - mycket tack vare strålande spel på linjen.



Sven Andersson blev San Siro-Sven med svensk fotboll efter en superb...