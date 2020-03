“Det känns konstigt av honom”

Podcasten hittar du överst i denna artikel.

Du kan även lyssna och prenumerera via: ► iTunes ► Acast ► Spotify

FotbollDirekt kunde i en lång intervju med Rasmus Elm nyligen berätta att stjärnan lägger ner den egna karriären för att bli assisterande tränare i Kalmar FF. Ett beslut som storebror Viktor är mycket nöjd med, då Kalmar FF gör en spännande nysatsning där egna talanger ska lyftas fram.– Det känns jättebra. Bortser jag från att jag är hans bror, ser man nyktert på det så är det ingen i Kalmars FF historia som varit med om så mycket fotbolls- och karriärmässigt som han varit, det vore onödigt att slänga bort den kunskapen, säger Viktor Elm i podden. Det är en fantastisk smart person som kan dela med sig av allt han lärt sig och jag tror framför allt de yngre spelarna kommer att dra nytta av det.Han fortsätter:– Vi kommer inte ha råd att köpa in färdiga spelare, blir det kris och vi är i botten så kommer vi inte kunna ta in någon ändå. Det gäller att få de unga spelarna att ta ett steg till lite snabbare och där har han är viktig roll.Viktor Elm är samtidigt kritisk till sättet Kalmar FF skötts de senaste åren, där ekonomin dykt och resultaten varit knackiga.– Det har pågått under så lång tid, att man inte haft koll på vart pengar tar vägen och vem som ska göra vad. Har man en sådan organisation så blir det inte lätt för någon att jobba, säger Viktor. Så det har inte någon varit lätt uppgift för någon tränare som varit här. Det har varit ett grundproblem som legat långt bakom det sportsliga, och som ställt till det för oss.– Jo, det kan jag säga rakt ut, säger Viktor Elm.Som också svarar upp mot förre lagkamraten Henrik Rydströms tuffa kritik mot KFF-tränaren Nanne Bergstrand. I ett tidigare poddavsnitt sa den nuvarande Sirius-tränaren bland annat så här:– Jag hoppas att han (Bergstrand) lärt sig saker från mig från tiden vi jobbade ihop. Man kanske tror att jag skojar, men det gör jag inte. Om han inte jobbar mer, är mer analytisk och mer noggrann så tror jag det blir svårt i dagens fotbollsklimat.Viktor Elm svarar nu:– Nu känner jag ju “Henke” väldigt väl, men det känns konstigt av honom att säga så. Med tanke att han varit tränare i två-tre år och Nanne i fyrtio. Det var lite onödigt kan jag känna. Ibland är det bättre att få spelarna må bra och bara köra. Det tror jag är precis det vi behöver.