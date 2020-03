Ansöker om korttidspermitteringar: "Läget är allvarligt"

Uppskjutna matcher är lika med uteblivna intäkter för klubbarna, som hamnar i tuffa ekonomiska lägen. Vissa har valt att sänka löner, medan andra har ansökt om att få korttidspermittera spelare och personal. Gais är senast i raden av att behöva lösa situationen.– Vi tvingas dessvärre att följa i flera andra klubbars spår och ansöka om korttidsarbete. Det ekonomiska läget är allvarligt och detta är en åtgärd för att lindra effekterna av att en avsevärd del av våra intäkter skjuts på framtiden. Det är tråkiga besked till vår personal men så här långt har våra diskussioner avlöpt på ett bra sätt, säger ordförande Jonas Andersson via klubbens hemsida.Flera klubbar runtom i landet har öppnat försäljning av fiktiva biljetter för att få in pengar. Även Gais tittar enligt Jonas Andersson på lösningar.– Klubben kommer under april och maj att försöka kompensera för de uppskjutna matcherna via till exempel via förköpsbiljetter, årskort och andra kampanjer, men det är tydligt att det är tuffa tider som väntar.