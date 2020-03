Efter skandalen i Blåvitt - nu är han illa ute igen

I början av 2000-talet hade Mats Persson ett av toppjobben i svensk fotboll när han var klubbdirektör i IFK Göteborg.2004 gjorde han bland annat storvärvningen av Peter Ijeh från Malmö FF, en affär som skulle bli början till slutet för Persson i Blåvitt.Ijeh fick en sign on bonus som beskrevs som en gåva (1,35 miljoner) men när Ekobrottsmyndigheten började intressera sig så slog man ner på upplägget och Mats Persson fick 18 månaders fängelse, detta för för grovt skattebrott, medhjälp till grovt skattebrott, trolöshet mot huvudman, osant intygande, bokföringsbrott samt försvårande av skattekontroll.I dag är han kassör i Västra Frölunda och står nu alltså åtalad för ett nytt ekonomiskt brott.Den här gången handlar det om hans eget företag och rubriceringen är ”skattebrott alternativt vårdslös skatteuppgift och bokföringsbrott” för tiden mellan november 2016 till december 2017.I åtalet står att läsa följande:”Uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosatt bolagets bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen genom att underlåta att löpande bokföra uppkomna affärshändelser”.Sammanlagt så handlar det om eftersläpande moms och arbetsgivaravgifter för motsvarande cirka en miljon kronor.– Det stämmer i och för sig, men jag har gjort det i efterhand. Jag har varit försenad. Jag bestrider åtalet, det gör jag. Mitt försvar är att jag på grund av tidspress inte hann lämna in grejerna i tid. Därefter har jag lämnat in det och jag har betalt in allting som bolaget var skyldigt, säger Persson till GP