JUST NU: Granqvist talar ut om krisen - kan gå in ekonomiskt

🎧 PODD: FotbollDirekt - Vad är det som händer?

Under en pressträff på måndagen meddelade Helsingborgs ordförande Krister Azelius att föreningen beräknar gå 17 miljoner kronor back, förutsatt att allsvenskan startar i juni.Klubbens fortsatta existens är där med hotad.Andreas Granqvist berättar nu i dag för FotbollDirekt i podden ''Vad är det som händer?” - om det blytunga beskedet och hur illa det är ställt.– Verkligheten har kommit ifatt oss på grund av coronaviruset och idag gick vi ut och förklarade hur situationen ser ut i Helsingborgs IF och den är väl ganska dyster. 17 miljoner beräknar man att gå back med på grund av att serien blivit framlagd med allt vad det innebär, säger Anderas Granqvist.Ordförande Azelius säger ju rakt upp och ner att klubbens existens är i fara, är det så illa?– Det är det i dagsläget men sedan jobbar klubben på att hitta lösningar för att det inte ska gå så långt. Vi spelare kommer vara med och bidra och sportkontoret kommer också vara med och bidra. Sedan hoppas vi såklart på hjälp från regeringen och staden Helsingborg.– Permittering ligger såklart nära till hands och vi kommer ha en tät dialog med styrelsen. Sedan handlar det såklart om att få ut pengar från de här bidragen som regeringen sagt ska gå till fotbollen, till viss del. Exakt vilka siffror det handlar om vet vi inte riktigt ännu och det hoppas jag man får klarhet i direkt. Sedan är det ju staden, hur mycket de kan hjälpa till med och hur vi kan ha en dialog med dem. Det är de frågorna vi vill ha svar på den närmsta tiden så att vi kan gå ut med lite goda nyheter till företagen i Helsingborg och våra fantastiska fans, såklart.Andreas Granqvist berättar också om att det kan bli så att han kommer hjälpa klubben ekonomiskt framöver. – Jag hjälper ju till, men just nu så tar jag ut min lön men det kan nog bli förändringar där framöver med permittering och sådär. Det kan hända att jag hjälper till lite till men det är en dialog jag vill ha med klubben först.

En daglig informationskanal åt alla supportrar och övriga intresserade som söker sanningar kring statusen av ligan och favoritlagen under det ovälkomna uppehållet.



