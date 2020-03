Blåvitts kanonstart: En kvarts miljon på sex timmar

Under parollen "Publikrekordet" startade IFK Göteborg en swishkampanj på tisdagen med sikte på att slå klubbens publikrekord på 52 195 åskådare, genom att sälja lika många biljetter. För 25 kr styck har IFK Göteborgs supportrar kunnat köpt en fiktiv biljett till träningsmatchen mot Falkenberg 25 april som just spelas på Ullevi men utan publik.- Vi vill göra något lustfyllt samtidigt som vi vill väcka tävlingssuget. Vi är jättetacksamma om någon via swish vill köpa en biljett för 25 kronor, men man kan också välja att köpa flera, sade Erica Berghagen marknads och kommunikationschef tidigare under dagen till GT.

- Vi ville ha en relativt låg tröskel för att göra det enkelt för alla som vill vara med. Nu hoppas vi verkligen att vi kommer att nå det här målet och att det blir en kul grej - även om anledningen inte är den vi vill. För helst hade vi ju haft allsvenska matcher inför fullsatta läktare - men så är det ju tyvärr inte just nu. sade Berghagen.Klubben meddelade tidigt på tisdagskvällen att 10 185 personer har köpt en fiktiv biljett, vilket innebär en totalsumma på 254 625 kronor och vid 21-tiden hade över 12 045 biljetter sålts och det har gett minst 301 125 kronor.Slås publikrekordet får klubben in minst 1,3 miljoner kronor.Det publikrekord som åsyftas härrör från IFK Göteborg - Örgryte 3 juni 1959 när 52 194 åskådare såg derbyt på ett Ullevi som då var nybyggt och gick under namnet Nya Ullevi.Det är också publikrekordet alla kategorier för svensk fotboll och som blir svårt att slå, även när publik kommer att tillåtas på läktarna, då ingen arena i landet i dagsläget tar in över 50 200 åskådare. Ullevi tar in 40 000 åskådare efter den senaste ombyggnationen till endast sittplatser.