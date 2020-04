Svenska Fans om sex bortglömda MFF-värvningar

HELA LISTAN I DAG FRÅN SVENSKA FANS !

Det finns ingen allsvensk fotboll att skriva om, inte någon tävlingsdel i alla fall.Svenska Fans Malmö FF-avdelning har i det roat sig med att ta ut ett halvt dussin namn som glömts bort i det Malmö FF som varit så oerhört framgångsrikt den senaste femårsperioden.Himmelriket går tillbaka ända till 1990-talet och bland annat så kommer Tomas Razanauskas namn upp. Under 1999 kom litauern till ett MFF som hade startat säsongen tveksamt. Det ville sig inte alls för Razanauskas.Benjamin Fadi är en annan kille som kom från en helt annan bakgrund och med större förväntningar på sig. Han togs från Ghana under 2013 och han beskrevs som någonting stort i vardande. Fortsättningen blev emellertid mindre rolig och hans fyraårskontrakt tog slut i förtid.Under 2005 togs Jesper Bech (bilden) från FCK, men det blev inte en sommarvärvning som slog.Han kom in i Malmös Europaspel och spelade båda mötena mot israeliskt motstånd. Mot FC Thun så fick han sedan bottenbetyg av bland annat Sydsvenskan i 0-3-smällen i returen. Nej, det ville sig sedan inte och dansken Malmökarriär tog slut efter 24 matcher och ett enda mål.Där på hoppar Svenska Fans redaktör tillbaka över 20 år i tiden till 1996 och belgiske Bernard Beuken. Men med 0-3 i debuten mot Degerfors så ville det sig aldrig riktigt trots att han spelade de flesta matcher under sitt första år. Under andra året så satt han på bänken några under Frans Thijssen - men mer än så blev det inte.Under 2002 kom ett namn som finländske Jussi Nuorela och fick direkt fick stor press på sig. Beskrevs som någonting extra. Nuorela hade spelat i så väl Holland som Tyskland. Problemet var svår konkurrens i namn som Daniel Majstorovic och Gudmundur Mete och Tom Prahl ruckade inte gärna på det. Året efter gjorde han endast fem starter och försvann sedan.