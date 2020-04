AVSLÖJAR: AIK i samtal om hyreslättnad för Friends arena

Det är inte länge sedan ett statligt stöd till idrotten kommunicerades från regeringshåll.500 miljoner är i ett första åtgärdspaket på gång där cirka 60 miljoner beräknas landa hos de allsvenska klubbarna.Men i rådande coronakris så är det sannolikt inte tillräckligt och Svenska fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson uppmanade därför nyligen i ett öppet brev till landets alla kommuner att låta alla fotbollsföreningar slippa plan- och lokalhyra under 2020.Tidigare i veckan blev det samtidigt känt att Kalmar FF nu kan bli första klubb att få hyreslättnader för Guldfågeln arena.I Kalmars fall handlar det om en miljon kronor per år i planhyra.Nu ser AIK ut att följa efter, men med en vida skild kostnadsbild.Enligt bedömare för FotbollDirekt så ligger Solnaklubbens hyra för Friends på mellan 1,2-1,5 miljoner kronor - per match.I den osäkra situation som råder så söker AIK nu samtal med såväl Stockholm Live, som ansvarar för driften av nationalarenan, samt Solna kommun.- Vi ska ha diskussioner med både Stockholm Live och Solna kommun, bekräftar AIK:s vd Björn Wesström.- Det är en fråga vi vill lyfta och det är klart att vi vill hitta en så klok affär som möjligt.- Vi söker en förhandlingssituation. Det blir en av mina första uppgifter som ny vd, säger Wesström och förklarar:- I dessa tider är det på sin plats att träffa partners och vår gemensamma situation och tillsammans försöka hitta det som är bäst för alla parter.- Så det är klart det är en mycket god idé att träffa Solna stad och Stockholm Live. Det gäller att hitta former och kommersiellt göra en så bra affär som det går.- Nej, det kan jag inte göra.AIK hyreskontrakt för Friends arena är på tio år och trädde i kraft 2012.För tre år sedan i maj så tog Stockholm Live över driften av den stora arenan i Solna från franska Lagardére.: Det finns sedan en kort tid tillbaka ett regeringsbeslut om att om 50 procentiga hyressänkningar genomförs så ska staten gå in och ta hälften av dessa kostnader.