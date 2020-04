Lasse Granqvists tid som allsvenskt ankare är slut för den här gången.

I FotbollDirekts podd ”Vad är det som händer?” berättar han bland annat om känslan över att lämna serien han följt sedan 1988.

– Det kommer bli trevligt att glida in på en fotbollsläktare och bara titta också, säger han.

Inför säsongen 2020 tog Discovery över tv-rättigheterna för svensk elitfotboll. Skiftet blir slutet på en era som har pågått sedan 1988 – för när allsvenskan väl drar igång igen så gör den det utan en av svensk idrotts mest folkära röster.

I FotbollDirekts podd ”Vad är det som händer?” berättar Lasse Granqvist om känslan över att ha lämnat över den allsvenska stafettpinnen, journalistisk integritet och faktumet att han inte blivit tillfrågad att hoppa över från C More till konkurrenten.

– Jag käkade middag med Jonas Dahlquist och Alexander Axén för ett tag sedan och då frågade jag sådär ”varför har de inte ringt?” vilket jag också frågade min gode vän Tommy Åström som ju är tungt ankare på Discovery, men de har inte hört av sig helt enkelt så då borde det innebära att de inte tycker att jag har kompetensen, säger Lasse Granqvist skämtsamt innan han fortsätter:

– Sedan måste jag erkänna att jag sitter på ett ganska långt avtal där jag är nu på TV4 och C More. Jag trivs jättebra med det och ser fram emot en tillvaro med både fotbolls-EM och SHL-hockey. Sedan kommer det bli trevligt att glida in på en fotbollsläktare och bara titta också. Känna att jag inte behöver ta något ansvar över vilken journalistisk bedömning som kommer ut.

Samtidigt är han ärlig med att det finns bitar han kommer sakna, så som stämningen, uppsnacken och tillfällena då det hettar till.

– Tänk AIK mot Malmö FF, AIK får frispark i 96:e minuten och kvitterar till 1–1 på Friends Arena, jag var programledare för den sändningen och allt som hände efteråt med bråk på Malmöbänken, ett par röda kort efteråt. Den kontakten som är mellan mig som programledare och de övriga i studion, ner till redaktör och bildproducent, den pulsen som är då… Det är sådant adrenalin-påslag. Allt ska med, allt ska visas och vi måste ha koll. Det kommer man sakna.

– Det där adrenalin-påslaget är svårt att slå men jag tänker såhär, Sverige spelar EM-final på Wembley mot England den 11:e juli 2021. Det räcker som adrenalinpåslag det med.

På frågan om han nu kommer leva ut som allsvensk supporter svarar Lasse Granqvist att han tidigare tackade nej till att gå på fotboll privat men att han nu ska ta sig en funderare.

- Jag har en kompis som har bjudit med mig att sitta på Friends Arena i någon VIP där och käka någon bit mat. Det har jag alltid tackat nej till för jag tycker inte det ligger i linje med det journalistiska uppdraget. Man får hålla isär det där litegrann. Men det är klart, ringer han upp igen så kanske man får hörsamma det.