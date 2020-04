Erlingmark tar fram Blåvitts senaste guldkorn

Blåvitt har blivit kända för att lyfta upp yngre spelare. Nu pekar August Erlingmark klubbens senaste guldkorn.

– Han är ruggigt lugn och fin med bollen, säger Erlingmark i "FotbollDirekt: Vad är det som händer?".

IFK Göteborg har radat upp talanger på löpande band de senaste åren och hade under 2019 allsvenskan yngsta trupp. Spelare som Emil Holm, Adil Titi och Noah Alexandersson tog stora kliv in i den allsvenska kostymen – och där bakom finns även rekordförsäljningarna av Pontus Dahlberg och Benjamin Nygren.

Åldermannen i sammanhanget, August Erlingmark född 1998, berättar nu vem som kan komma att bli 2020 års utropstecken i Blåvitt.



– Jesper Tolinsson som startade mot Sirius i cupen är född -03 och spelade som att han spelat 50 matcher i allsvenskan. Han är ruggigt lugn och fin med bollen, säger August Erlingmark i FotbollDirekts podd ”Vad är det som händer?”.



IFK Göteborg var en av fjolårets stora överraskningar i allsvenskan. Laget tippades på förhand att få det tufft men när serien summerades hade Blåvitt landat på en stabil sjundeplats. Stor del i framgångarna hade lagets ungdomar.



Erlingmark är övertygad om att laget är redo för nästa steg.



– Jag tycker vi la en väldigt bra grund förra året både på klubbnivå och på sportnivå. Vi hade bra jämna prestationer över hela året, bortsett från en period under hösten men totalt sätt kändes det bra och vi har ett intressant projekt på gång och det började redan förra året ge lite frukt. Vi siktar såklart högt och vill ju uppåt i tabellen, det vore konstigt att säga något annat om man spelar i Blåvitt. Just hur och vilka placeringar svårt att säga, men vi vill vara med högt och gå in till varje match med inställningen att vi ska vinna.

Vad vill tränarna att ni ska förbättra?



– Det är väl att utveckla vårt försvarsspel och presspel ännu mer och sedan även anfallsspelet. Det blir lite luddigt men det är helheten. Vi har spelat matcher där vi har sjukt bra i speluppbyggnaden, närmat oss motståndarnas straffområde men sedan inte nått enda fram i boxen. Att få allt på plats i matcherna är nyckeln.