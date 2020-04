Därför nobbade KFF-talangen allsvensk storklubb: "Tack men nej tack"

Från den stora ungdomsföreningen Boo FF (i Nacka utanför Stockholm) via fotbollsgymnasiet i Åtvidaberg och till Kalmar FF där han snabbt fick chansen att visa sina kvaliteter i allsvenskan.

Att lämna familjen och fotbollen i Stockholm för att ge sig ut på sitt eget äventyr i landet är verkligen ingenting som Nils Fröling ångrar när han på måndagen sitter hemma i sin lägenhet och firar sin 20-årsdag.

– Man firar med att sitta i soffan och kolla på serier, säger han till FotbollDirekt.se.

Ingen pangfest i kväll... ?

– Haha, det kan jag säga att det inte kommer bli.

Tio superettanmatcher för Åtvidaberg 2017. Allsvensk debut 2018 med 14 matcher och två mål - till ett rejält genomslag i fjol. Trots att mycket var stökigt runt Kalmar FF så fick Fröling spela i 28 allsvenska matcher och stå för fem mål och två assist. Fröling tittar i backspegeln.

– Min resa har gått väldigt snabbt. När jag flyttade till Kalmar var min tanke att jag lär få göra minst ett-två år i U19 men jag blev uppflyttad till A-laget efter bara två-tre månader. Jag började spela rätt mycket direkt och fick stort förtroende fast jag var så ung, säger han och fortsätter.

– 2019 så kändes det bra i början. Vi vann mycket på försäsongen men sedan började vi halvtaskigt i serien. Den sista biten saknades och vi hade en hel del stolpe ut. Sen blev det som det blev.

Hösten blir en enda lång kamp för allsvensk överlevnad. Magnus Pehrsson avgår.

– Trots allt som hände tyckte jag ändå att vi höll humöret uppe och jag kände någonstans att vi skulle klara det. Sen kom kvalet mot Brage. Vi kom dit med en helt annan attityd att, fasen, vi måste ge allt direkt. Plötsligt var vi inte underdogs utan det gällde att bevisa att Kalmar ska spela i allsvenskan.

Hur hanterade du som ung spelare att spela ett negativt kval med all press som det innebär?

– För mig spelar det ingen roll om det är U17, U19, U21 eller en allsvensk kvalmatch. Jag är alltid lite nervös innan matcherna men det är aldrig så att det tar över mig. Vi hade vår plan klar och jag kände mig ganska lugn över att bevisa att vi skulle stanna kvar.

Kalmar gjorde jobbet och en ombyggnation av klubbledningen påbörjades samtidigt som ekonomin var - och fortsatt är - skakig. Hur upplever Nils Fröling allt som hänt?

– Det har varit tufft. Men jag och de flesta i laget har försökt att hålla oss undan från det turbulenta i klubben. Vi vill ju bara spela fotboll. Så vi försökte hålla oss undan och låta dem som är inblandade sköta allt. Det är så jag sett på situationen. Jag känner inte att jag kan blanda mig i och komma med åsikter om det.

Magnus Pehrsson ut, en interimlösning säsongen ut och inför årets säsong är KFF-profilen Nanne Bergstrand tillbaka. Tränarbyten är ändå något som ofrånkomligt påverkar spelare.

– Absolut är det så. Men jag måste ändå säga att det har varit en ganska smooth övergång. Det är klart att jag gillade Magnus, han gav mig stort förtroende, och jag tyckte om hans tänk. Sen kanske inte det fungerade för just vår grupp av spelare. När Nanne kom in så kände vi att det blev ett energilyft från det turbulenta som varit. Han kom in med ett nytt tänk som jag tycker passade oss från första början.

– Nu känns det väldigt bra. Jag kan inte tala för alla i laget, men för min egen del var tränarbytet väldigt okomplicerat.

Hur är din bild av Nanne som tränare?

– Bara positivt. Jag hade honom en kort period 2018 när jag blev uppflyttad, säger han och går in på att det inte varit någon stor omställning mot hur "MP" använda honom.

– Egentligen inte. Jag spelade på de flesta offensiva positionerna med Magnus och Nanne vet att han kan använda mig på det sättet också. På träningarna sätter han mig på lite olika positioner.

Men jag antar att du har en position som känns bättre än andra?

– Jag skulle själv säga att jag tycker att jag passar bäst på vänstersidan. Det är då jag kan välja att gå runt på utsidan eller vika in och skjuta med högerfoten. Där känner jag att jag kan göra mest nytta.

Är det där du fått spela mest under försäsongen också?

– Det har jag och det är jäkligt kul.

Kalmar öppnade cupspelet lovande och tog sig till en "gruppfinal" mot AIK. Väl där tog det stopp. Överlag har försäsongen sett ganska lovande ut för KFF:s del. Fröling är övertygad om att laget är tillräckligt bra för att slippa samma ångestfyllda avslutning som 2019.

– Känslan i spelartruppen är jättebra och jag gillar hur vi spelar nu. Det är mycket mer offensivt och vi har gjort mycket mål. Det är skönt att känna att vi hittat ett sätt att skapa fler målchanser i matcherna. Jag tycker att det är roligt när det går snabbt framåt och det passar vår spelartrupp väldigt bra.

Vad kan Kalmarsupportrarna förvänta sig av laget i år?

– Att vi spelar en väldigt offensiv fotboll och skapar många målchanser. Det är det man kan förvänta sig. Placeringar? Jättesvårt, det vågar jag inte gå in och spekulera om. Men jag vet att vi inte kommer hamna i samma sits som i fjol i alla fall.

Sju poäng i ett bottenlag som 19-åring gav eko. Både inrikes och utrikes. Under vintern kopplades Fröling ihop med Malmö FF, IFK Norrköping, Basel, AZ Alkmaar och Udinese. Rubriker som kanske inte är helt lätta att hantera för en ung spelare. Kalmartalangen menar dock att han tar det med ro utan att tappa fokus på nuet.

– Jag tänkte inte riktigt på det. Visst noterade jag att det skrevs om mig i sociala medier. Men om det står om klubbar som jag själv inte känner till något om så är det inget jag lägger vikt på. Det är kul att skrevs lite om en men jag försöker leva mitt liv som vanligt. Och nu är det i Kalmar.

När det kommer till ryktena om MFF och IFK Norrköping. Vad är sant och inte där?

– Malmö vet jag faktiskt inte om det var något konkret. Det tror jag bara var snack om jag ska vara ärlig, säger han och samtidigt bekräftar Pekings intresse.

– Norrköping frågade om jag var intresserad. Men jag kände att jag vill vara kvar i Kalmar. Så det blev, vad säger man? Tack men nej tack.

Handlar det om att du har en viktig roll i KFF och inte vill riskera att få mindre speltid?

– Ja, det kan man säga. Jag vet hur Kalmar fungerar och att jag kommer få speltid. Om man ska byta är det inte säkert att du har en startplats i den nya klubben. Här vet jag väl ändå till 90 procent att jag får spela om ingenting särskilt händer. Jag värderar speltid för det mår jag bra av.

Utesluter du att gå till en allsvensk storklubb - är det utlandet som gäller nästa flytt?

– Jag har faktiskt inte tänkt på det alls om jag ska vara ärlig. Jag är en sån kille som lever i nuet.



Du har kontrakt till 2021. Hur ser du på framtiden?

– Jag har faktiskt inte så bråttom utomlands. Jag stressar lugnt om man säger så. Jag tränar på och som det ser ut i mitt kontrakt så är jag Kalmarspelare över säsongen 2021 också.

Sju poäng i fjol - vad blir målsättningen för dig i år?

– Jag tänker bara på att att spela alla matcher från start. Det är det jag vill göra. Plus en del mål! Men allt som allt handlar det om att alltid hjälpa laget på och utanför planen.