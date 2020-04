Pressat läge – då får ungdomsfotbollen närmare 11 miljoner i förskott

Sveriges idrottsföreningar är under stor ekonomisk press.

Då väljer Svenska Spel att göra en förskottsutbetalning via initiativet Gräsroten.

– Ungdomsidrotten behöver allt stöd den kan få i detta läge, säger Björn Eriksson, ordförande i Riksidrottsförbundet i ett pressmeddelande.

De senaste sju åren har Svenska Spel delat ut pengar till ungdomsidrotten i Sverige. I vanliga fall brukar utbetalningen ske i november men på grund av klubbarnas pressade ekonomi till följd av coronaviruset så sker utbetalningen på närmare 11 miljoner kronor redan nu. Totalt är det 1 938 fotbollsföreningar som delar på beloppet och Hammarby är den förening som får mest pengar, följt av Djurgården och AIK.

Pengarna fördelas i vanlig ordning utifrån hur många kunder som väljer respektive klubb som favoritlag.

– Vi vet att många föreningar redan i normala fall vrider och vänder på varje krona, och under denna samhällskris blir den ekonomiska situationen ännu tuffare för idrottssverige. Därför var det en självklarhet för oss, när vi både tekniskt och organisatoriskt har möjligheten, att göra en förskottsutbetalning av Gräsroten. Detta löser så klart inte alla problem, men vi hoppas att förskottsutbetalningen hjälper en bit på vägen, säger Patrik Hofbauer, vd på Svenska Spel i ett pressmeddelande.

Riksidrottsförbundet ordförande Björn Eriksson:

– Det här är en positiv nyhet. Många idrottsföreningar har tappat intäkter till följd av Corona-pandemin och ungdomsidrotten behöver allt stöd den kan få i detta läge.

Topp tio:

Hammarby IF: 333 516 kronor.

Djurgårdens IF: 290 614.

AIK: 257 754.

IFK Göteborg: 204 788.

Syrianska FC: 164 384.

Malmö FF: 159 972.

Helsingborgs IF: 155 561.

GAIS: 84 771.

IFK Norrköping: 72 986.

Gefle IF: 68 509.