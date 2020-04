KLART: Discovery direktsänder Zlatan och Bajen från Tele2 arena

Efter flera träningar med Hammarby över ett par veckors tid så står det nu klart att Zlatan Ibrahimovic tackat ja till en intern cup som arrangeras av Hammarby, enligt FotbollDirekts källor, under tre dagar med start kommande tisdag.Det har FD avslöjat tidigare i dag.Zlatan ska enligt uppgift spela tillsammans med Abdulrahman Khalili och Imad Khalili i ett tremannaanfall.Men inte nog med det.Nu växer Bajens matchspel i och med att tv-bolaget Discovery - rättighetsägare till allsvenskan - fått en förfrågan från Hammarby om att direktsända - och har alltså tackat ja.Zlatan Ibrahimovic går nu även under torsdag eftermiddag ut med nyheten på sitt Instagram, samtidigt som Discovery på sitt Dplay-konto på Insta gör det officiellt att man sänder - med en smygstart i morgon, fredag.- Vi är allsvenska rättighetsinnehavare i sex säsonger framåt och det innebär att vi är intresserade av att sända all bra fotboll, även träningsmatcher. Med det sagt är vi intresserade av att sända allt bra som erbjuds, säger Daniel Lagerqvist, kommunikationschef på Discovery till FotbollDirekt.se.Lagerqvist avböjer i övrigt fler kommentarer.Med det kommer de allsvenska rättighetsinnehavarna alltså finnas på plats när Zlatan för första gången visar upp sig i matchspel med förra årets allsvenska trea.Detta sker alltså redan under fredagen, men enligt vad FotbollDirekt erfar även kommande tisdag då själva internturneringen uppges få sin början - och den kommer alltså enligt FotbollDirekts uppgifter att spänna över totalt tre dagar.